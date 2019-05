Soome siseminister Kai Mükkanen ütles, et ta ei ole nõus riiki tagasi lubama 33 naist, kes elavad koos lastega Kirde-Süürias asuvas ISIS-e laagris. Samas laagris elavad 11 soomlasest last tuleb siseministri sõnul tuua Soomesse sotsiaalametnike hoole alla.

Soome ringhäälingu Yle ajakirjaniku Antti Kuronen kohtus Al-Holi laagris viie soome naisega, kelle sõnul on laagris kokku 44 soomlast – 11 ema ja 33 last.

Siseminister Mykkänen ütles reedel Ylele, et tema andmetel on nii mõnedki laagrisse jäänud naised sügavalt radikaliseerunud ning neid ei lubata Soome tagasi tulla. Mükkanen lootis hoopis, et nende üle peetaks kohut Haagi rahvusvahelises kohtus.

Siseministri sõnul arreteeritakse naised Soome naasmise korral ning nende suhtes algatatakse kriminaalmenetlus terroristlikku organisatsiooni kuulumises.

Mükkaneni puhul uurivad praegu ametnikud, kuidas laagris elavad soome lapsed saaks Soomesse sotsiaalametnike hoole alla toimetada, sest selleks on vaja laste hooldaja nõusolekut.

Al-Holi laagris on üle 70 000 inimese. Suur osa neist tuli sinna Baghuzist, mis oli viimane ISIS-e tugipunkt enne ISIS-e purustamist.