WhatsApp käivitab Indias digitaalse makseteenuse

Facebookile kuuluv firma on aasta jooksul katsetanud makseteenust umbes miljoni inimesega. Selle täiemahuline käivitamine seisab praegu India pangandusjärelevalve heakskiidu taga.

"WhatsApp Payments teeb maksmise WhatsAppis sama lihtsaks kui sõnumi saatmise," teatas firma juht Will Cathcart.

"Me ei suuda oodata selle teenuse pakkumist kõigile meie kasutajatele Indias," lisas ta.

India on 400 miljoni kasutajaga WhatsAppi suurim turg ja makseteenus avatakse esimesena seal. Cathcart ei täpsustanud millal ametivõimud loa selleks anda võivad.

Tema sõnul on sellised teenused vajalikud, et kiirendada India inimeste kaasamist finantssüstemi ja tuua miljonid inimesed digimajandusse.

WhatsApp hakkab makseteenuste vallas konkureerima kohalike platvormidega nagu Paytm ja Phonepe ning globaalsete hiidudega nagu Amazon Pay ja Google Pay.

WhatsAppi on Indias tabanud kriitikanooled seoses andmete hoiustamise ja privaatsusega. India nõuab, et tehnoloogiafirmad hoiustaks isikuandmeid riigis paiknevates serveritest, kuid WhatsApp on seni sellest hoidunud.

India keskpank on teinud ka kohustuslikuks maksetega seotud andmete kohapeal talletamise.