Riigipea kutsus ühtlasi üles mitte suruma süvasadamat läbi jõuga, sest ühiskonnas ei ole selles küsimuses üksmeelt ja see mõjutab suuresti keskkonda.

"Selle jõuga läbisurumine, ma ei arva, et sel palju mõtet oleks, seda enam, et täna ei ole meil kindlaid (...) meile riigi julgeoleku seisukohast vastuvõetavaid investoreid," ütles Nauseda ajakirjanikele Klaipedas.

"Kui need on Hiina investeeringud, seondub see juba muude küsimustega, mis on praegu kogu Euroopas väga tähtsad, see on rahvusliku julgeoleku küsimus," ütles ta.

Klaipedas kavandatakse juba kümme aastat sadama laiendamist ja süvendamist, see läheks maksma pea 800 miljonit eurot.

Nauseda sõnul ei ole sadama osas üksmeelt ei ametnike, Klaipėda sadamas tegutsevate ettevõtete ega avalikkuse seas nagu ka selgust võimaluses laiendada sadamat linna lõunaosa arvel.

"Investorite tulekuks peavad meil olema plaanid, peame veenduma, et kasutasime ära muud võimalused, ja juba siis liikuma selle küsimuse juurde," ütles president.