Lukas (Isamaa) ütles ERR-ile antud intervjuus, et praegu kokkulepet Helmega (EKRE) Vaba Lava asjus pole, aga ta püüab selle sõlmida augustikuus.

Kuna tegemist on valitsuse reservist eraldatava võimaliku rahaga, siis peab vastava ettepanekuga vormiliselt tulema valitsusse rahandusminister.

Lukas saatis rahandusministrile pärast jaanipäeva taotluse, et riik rahastaks Narva Vaba Lava reservist 200 000 euroga, kuna Narva linn loobus omapoolsest rahastusest. Helme vastas aga palvele eitavalt ja leidis, et taotletud summa on võimalik leida kultuuriministeeriumi enda ressursside arvel vahendeid ümber paigutades.

Esmaspäevases intervjuus ERR-ile märkis Lukas aga, et Vaba Lava tegevuse jätkumine pole ainult kultuuriteema, vaid sisuliselt oleks tegemist regionaalse toetusega ning see on oluline mitme valdkonna jaoks, mistõttu on ministri meelest sümboolselt oluline, et rahastamine ei toimuks muu kultuuriraha arvelt, vaid just valitsuse reservist.

"Võrdleksin Vaba Lava tähtsust Ida-Virumaale või Narvale tööstusparkide ja teiste taoliste üksustega, kes Ida-Viru programmist raha saavad. See edendab majandust ning toob eestlust ja riiki narvakatele lähemale," rääkis Lukas.

Augustis jätkuvad arutelud raha leidmiseks ka kultuurivaldonna suuremate ehitusobjektide tarbeks. Nendeks on rahvusraamatukogu remont ja rahvusarhiivi kolimine raamatukogu katuse alla, lisaks ERR-i telekompleks. Augustis valmib rahandusministeeriumi värske majandusprognoos, mis saab aluseks uue riigieelarve koostamisele. Lukas oli üsna optimistlik, et kõik kolm objekti augustikuiste otsuste tulemusel suure investeeringu ja uued võimalused ka saavad.

Rahvusarhiivi kolimine tähendaks, et nende praegused ruumid Tallinnas Maneeži tänaval jäävad vabaks.