Riigi lisarahata võib Narva Vaba Lava oodata sulgemine

Kultuuriminister saatis rahandusministrile taotluse, et riik rahastaks Narva Vaba Lava reservist 200 000 euroga, kuna Narva linn loobus omapoolsest rahastusest. Helme vastas aga palvele eitavalt ja leidis, et taotletud summa on võimalik leida kultuuriministeeriumi enda ressursside arvel vahendeid ümber paigutades.

"Kultuuriministeeriumile 2019. aasta riigieelarvest antavate toetuste maht on suurusjärgus 95 miljonit eurot, mida on ministril põhjendatud juhul võimalik asutuste vahel ümber suunata. Nimetatud taotlus moodustab sellest ca 0,2 protsenti ja sellises ulatuses on võimalik valitsemisala sees prioriteete ümber seades vajalikud vahendid leida antud taotluse katteks," leidis Helme.

Lukas selleks aga tänavuses eelarves võimalusi ei näe ja taotleb endiselt raha valitsuse reservist. Lukas soovib teemat arutada juba sel neljapäeval valitsuses koos Helme ja peaminister Jüri Ratasega.

"Ma olen seisukohal, et see on suures osas ettenägematu kulu riigieelarvele, sest sellega me kompenseerime vahendeid, mille Vaba Lava pidi saama Narva linnalt, aga Narva linn on sellest toetamisest loobunud ja sellega seoses tuleb see leida erakorraliselt," sõnas Lukas.

Lukase sõnul ei tule Tallinnas olev Vaba Lava Narva laienduse ülalpidamisega toime.

"Kui riik appi ei tule, siis tuleb Tallinna Vaba Laval oma ärimudelit muuta, mis võib tähendada seda, et Narva Vaba Lava ei saa enam edasi eksisteerida," sõnas kultuuriminister.

"Vaba Lava on selline kultuurikolle Narvas, mis on oluline ankur Eesti kultuuri ja Eesti riigi olemasoluks. See on ühes ja samas hoonete kompleksis ka eesti keele majaga, mis seal sügisel avatakse, samuti Integratsiooni Sihtasutuse uue peakorteri ja multimeediakeskusega. Koos nende hoonetega moodustab see sellise sünergilise Eesti kultuuri esinduse Narvas ja seda tuleb kindlasti riigi poolt toetada," põhjendas Lukas.

Vaba Lava juht: me ei ole aasta jooksul saanud tegevustoetust mitte kelleltki

Narva Vaba Lava juht Steven-Hristo Evestus ütles ERR-ile, et riigilt raha saamata oleksid võimalused tegutsemiseks märksa väiksemad ja oleks väga keeruline oma plaane sellisel kujul teostada, nagu eesmärgiks seatud.

"Loomulikult tähendab see kriitilist suhtumist edasisse ja igapäevast kaalutlemist. Ma ei kasutaks praegu selliseid väljendeid, mis tähistaksid midagi lõplikku. Olukord on välja selgitatud, läbirääkimised on alustatud ministeeriumiga," sõnas Evestus.

Ta lisas, et Narva Vaba Lava keskus on töötanud juba varsti aasta ning selle aja jooksul ei ole tulnud tegevustoetusi ei riigilt ega ka kohalikult võimult, mistõttu on sellises olukorras ja piirkonnas teatrikeskuse käimalükkamine raskeks väljakutseks osutunud.

Evestus ütles veel, et on pöördunud ka Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi poole, aga tema on praegu puhkusel ja on raske prognoosida, kas ja millises mahus Narva linn võiks teatrikeskust toetada.