Põldudel pildistajad rikuvad põllumeeste saaki

Lugusid, kus inimesed viljapõlde tallavad ja küsimata saaki võtavad, on igal aastal. Selline tegutsemine rikub aga osa saagist ja tekitab pahameelt inimestes, kes näevad igapäevaselt vaeva, et oma saaki kasvatada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma eriti hulluks asja ei nimetaks. Kuigi kui teinekord vaatad, et inimesed su hernepõldu trambivad ja kotte täidavad - neid juhtumeid on tegelikult suhteliselt palju olnud -, siis tekib filosoofiline küsimus: mis siis, kui hernepõllu asemel oleks kasvuhooned ja sama põhimõttega mina läheksin naabrimehe kasvuhoonesse ja ütleksin, et aga sul on neid kurke küll, ma võin ju võtta. See on selline kahe otsaga asi. Pigem on ikka moraalse kahju tekitamine," rääkis Ollimäe talu peremees Jaanus Kalev.

"Siinkohal hea meeldetuletus inimestele: ükski põld ei ole mõeldud niisamaa selfie tegemiseks, läbi tegemiseks, buraaniga üle sõitmiseks. Kui tehakse see sama pilt põllu ääres ehk põllu sisse ei minda, siis see kõik on okei. Aga tihti juhtub see nimodi, et üks tallab natuke teravilja, siis järgmine pildistaja läheb sealt juba edasi, et tema pildil ei oleks tallatud teravilja," ütles Kehtna Mõisa OÜ juhatuse esimees Siim Riisenberg.

Pildistajad ei mõtle, mida nende tegevus põllumeestele tähendab.

"Sõidad mööda ja vaatad, kuidas valge heljuva kleidiga daam on keset põldu ja kaks-kolm fotograafi madistavad järgi. Mis sellest põllust järele jääb? Inimesed kahjuks kohati ei teadvusta endale, mida nad teevad ja kus nad on," tõdes Ollimäe talu peremees.

Kõige rohkem käivad inimesed luba küsimata rapsi- ja teraviljapõldudel. Kalevi sõnul mängib olulist rolli kodune kasvatus ning ta on kokku puutunud olukordadega, kus on näinud põldudel inimesi ka koos peredega.

"Lausa sülelast põldu kaasa vankriga ei ole kaasa toodud, aga nii viis-kuus kuni isegi vanaema oli kaasas," ütles Kalev.

Kui maatükk ei ole piiratud või seal viibimine keelatud, võib põllumaal viibida. Saagi kahjustamine on aga karistatav ja põllumehel on õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Tähelepanelik tuleb olla ka talviti, sest ka siis võib põldudel leiduda talivilja. Näiteks Buraniga üle sõites võib vili saada kahjustada ega tärka seetõttu kevadel.