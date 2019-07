Sündmused said alguse, kui vanglajõugu Comando Classe A (CCA) süütasid põlema kongi, kus viibisid rivaalitseva jõugu Comando Vermelho liikmed. Tuli levis sellest kongist ka mujale ning suurem osa hukkunutest suri vingumürgituse tõttu. Samas leidis aset ka otseseid füüsilisi kokkupõrkeid ning vähemalt 16 surnukehal oli pea maha lõigatud, vahendas BBC.

Vangide poolt pantvangi võetud kaks vangivalvurit õnnestus rahutusi maha suruma saabunud võimuesindajatel hiljem vabastada. Kokku kestis lahing kahe jõugu vahel umbes viis tundi.

Rahvusvahelised organisatsioonid on korduvalt kritiseerinud Brasiiliat selle eest, et riigi vanglad on ülerahvastatud ning seal lokkavat vägivalda ei suudeta võimude poolt kontrolli alla saada. Sarnaseid ohvriterohkeid juhtumeid on Brasiilia vanglates ka varem aset leidnud ning sageli on juhtumitega seotud kaks eelpool mainitud jõuku, kes võitlevad omavahel Brasiilia põhjaosa narkoturu pärast.