Saksamaal lapse rongi ette tõuganud mees on kolme lapse isa

Saksamaal kaheksa-aastase poisi rongi ette tõukamises süüdistatav eritrealane on Šveitsis elav kolme lapse isa ja uuritakse, kas tal on psüühikahäire, teatasid ametivõimud teisipäeval.

Saksa prokuratuur esitas mõrva ja mõrvakatse süüdistuse 40-aastasele mehele, kes lükkas esmaspäeval Frankfurdi rongijaamas rööbastele ka poisi ema ning proovis edutult sama teha ühe 78-aastase naisega.

Rööbastele lükatud naine, kes oli samuti 40-aastane, suutis viimasel hetkel kõrvale põigata lähenevast kiirrongist ICE, mis tappis tema poja.

Peagi pärast vahejuhtumit vahistatud mees ei tundnud ohvreid ja tal puudusid alkoholi või uimastikasutamise nähud, teatas Frankfurdi prokuratuuri kõneisik Nadja Niesen.

"Kuritegu viitab vaimsele häirele," ütles ta pressikonverentsil.

"Järgneva uurimise käigus viiakse kindlasti läbi süüaluse psühhiaatriline kontroll, et hinnata tema vastutusvõimet," lisas ta.

Prokuratuuri teatel on süüalune Eritrea kodakondsusega ning alates 2006. aastast on ta elanud Šveitsis. Mehel on ka abikaasa ja kolm last.

Oma motiive ta avaldanud ei ole. Süüdimõistva kohtuotsuse korral on ta ilmselts silmitsi eluaegse vangistusega, lisas prokuratuur.

Siseminister Horst Seehofer katkestas juhtunuga seoses oma puhkuse ning kavatseb viimase aja raskete kuritegudega seoses kohtuda julgeolekutöötajatega.