Mustakivi tee viimine läbi roheala ärritab kohalikke

Osa Pirita elanikke on pahased, sest Tallinna plaan ehitada Lasnamäe kaldapealselt Kose teeni nn Mustakivi tee pikendus on nende sõnul läbi mõtlemata ja uurimata ning kahjustaks keskkonda.

Pirita-Kose elanik Andres Sanga sõnul on arusaamatu, et teed tahetakse rajada rohekoridori, mille ühes otsas on kaitsealune Lasnamäe klint, teises otsas aga kaitsealune Pirita Jõe ürgorg, kirjutab Postimees.

Samuti ei saa paljud elanikud aru, miks teed sellele kohale tahetakse rajada, sest puuduvad uuringud, mis kinnitaks tee vajalikkust.

Et liiklusuuringuid pole tehtud, tunnitas ka Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, kelle sõnul võib ka ilma uuringuteta oletada, et uue tee kaudu saaksid Merivälja ja Viimsi poolt tulevad autod kergemini Lasnamäele Narva maanteele ja Smuuli teele.

Mustakivi tee pikenduse projekteerimistingimuste eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 7. augustini.