Pirita elanikud ei mõista Mustakivi tee pikenduse vajadust

Praegu lõppeb Mustakivi tee Narva maanteega. Tulevikus peaks see tee jätkuma praegusel tühermaal ja ühendama Lasnamäe Piritaga.

Lasnamäe ja Pirita vahel puudub suurem otsetee ja seetõttu ummistavad autod kahe linnajao vahelisi muid väiksemaid teid ja ristmikke. Uus tee mööduks eramute lähedalt, kuid need ei jää otseselt selle äärde. Küll aga jääb teele sisekaitseakadeemia territoorium, kes on omalt poolt uuele trassile rohelise tule andnud. Teepikendus läbiks ka roheala koos kaitse all oleva paeklindiga.

"Selle mõju tuleb lihtsalt arvesse võtta ja selle lahenduse koostamisel vastav lahendus koostada, aga mõlema linnaosa planeeringu järgi on see teerajatis selles asukohas ette nähtud sellisena, et sinna tekib uus tänavahaljastus," selgitas Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.

Mustakivi tee projekteerimistingimuste eelnõu on olnud mõnda aega Pirita linnaosa elanikele tutvumiseks väljas ning esmaspäeval kogunes hulk murelikke elanikke linnaosavalitsusse tekkinud küsimustele vastuseid saama. Üks läbiv küsimus puudutas loodava Mustakivi tee pikenduse vajalikkust just kohalikele elanikele. Tihe autode vool, millel on vaja paremat läbipääsuteed, tuleb kohalike sõnul hoopis Viimsist.

"Viimsi ei maksa ju neid teid kinni, tallinlane maksab need kinni. Me maksame kinni selle, et meie elukeskkond muudetakse halvemaks. Liikluskoormust siin piirkonnas tõstetakse. Me näeme igapäevaste liiklejatena, et on oluliselt lihtsamaid, mõjukamaid lahendusi, kuidas seda liiklust paremini korraldada, mitte inimeste tagaaedadesse ja läbi looduskaitseliste objektide ehitada täiesti uut teed. Kas annaks kuskil teed laiemaks teha, kas annaks mingeid ristmikke paremaks teha, midagi sellist praegu ei arutada, meile lihtsalt öeldi, et me nüüd tahaksime teed teha," oli kohalik elanik Andres Sang pahane, lisades, et uuest ühendusteest kujuneb selle kasutamise mastaapsuse tõttu magistraal.

Mitmerajaline tuleb planeeritav Mustakivi tee pikendus, millised on selle kõrval kulgevad kõnni- ja kergliiklusteed ja selle täpne trass, on alles selgumisel. Esialgu kogub linn kokku elanike arvamused, tellib uuringud ja kooskõlastab eskiisi vajalike ametitega. Alles siis saab linn kuulutada välja hanke projekteerija leidmiseks.