Risti kandi elanikud ei taha oma kodu lähedusse Eesti Energia tuuleparki

Kohalikud elanikud on vastu Eesti Energia plaanile rajada Läänemaal Risti lähistele kuni 30 tuulikuga tuulepark, kirjutab maakonnaleht Lääne Elu.

Enim tegi eelmisel reedel Piirsalus toimunud arutelu kuulama tulnud Seljaküla, Keedika, Vidruka, Piirsalu ja Risti elanikele muret see, et tuulepark tuleb nende kodudele liiga lähedale - Eesti Energia plaanib tuulepargi ehitada vähemalt kilomeetri kaugusele majadest.

Lääne Elu teatel rahustasid Eesti Energia esindajad Oliver Zereen ja Lauri Ulm kohalikke väitega, et praegu tõkestab müra mets ja tuulikud ei tule eluhoonetele lähemale kui kilomeeter, kuid see vastus elanikke ei rahuldanud, sest metsa võetakse järjepidevalt maha ja tuulepark peaks kohalike soovil jääma kodudest vähemalt kahe-kolme kilomeetri kaugusele.

Arutelu läks tuliseks ning kõige emotsionaalsem oli Risti elanik, Lääneranna valla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaa, kelle sõnul läheb tuulepargi arendus vastuollu maakonna teemaplaneeringuga.

Teemaplaneeringu järgi ei ole Ristile tuuleparki ette nähtud, vaid see peaks tulema hoopis Nõvale, kuid Eesti Energia esindajate sõnul on Risti Nõvast parem, kuna kahe aasta pärast hakkab piirkonda läbima Harku-Sindi kõrgepingeliin ja liitumiskoht on tuulepargi lähedal.

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green juhatuse esimees Aavo Kärmas on varem ERR-ile öelnud, et Ristile rajatav tuulepark oleks Eesti kõige kaasaegsem. Samuti annaks see tänu elektri otseühenduse võimalusele olulise konkurentsieelise tööstusettevõtetele, kes soovivad tuulepargi lähedale oma tootmist rajada.

Eesti Energia eesmärk on suurendada taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaalu oma tootmisportfellis 45 protsendini 2023. aastaks. Viimased suuremad tuulepargid, Paldiskis ja Narva tuhaväljal, said Eestis valmis 2012-2013 aastatel.