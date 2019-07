Suurõnnetused satuvad ühe mehe lahendada

Veoki ja bussi kokkupõrge Lasnamäel jaanuari lõpus - üheksa kannatanut, kolm neist said üliraskelt viga. Bussi ja veoki kokkupõrge juuli keskel Rannamõisa maanteel - 26 kannatanut. Kõik neid traagilisi sündmusi on aidanud lahendada kiirabi välijuht Sergei Riesenkampf, kes on esilagu üks vähestest selle ameti pidajatest, kuid varsti peaksid välijuhid olema ametis ka Ida-, Lõuna- ja Lääne-Eestis.

"Kui on suursündmus nagu näiteks üle-eelmisel nädalal Rannamõisa maanteel toimunud bussi ja veoauto avarii, siis tuleb kohale palju brigaade. Tol konkreetsel sündmusel oli kümme brigaadi, kes kõik hakkasid ravima, tegema triaaži. Ja tegelikult välijuhi roll oli see, et ta suhtleb päästega, politseiga, haiglatega," kirjeldas Tallinna Kiirabi välijuht Sergei Riesenkampf oma tööd.

Rannamõisa õnnetust hakkas ta lahendama juba sündmuskohale sõites, kui palus häirekeskusel kindlaks teha, kui palju kannatanuid suudavad Tallinna haiglad vastu võtta.

Mees tunnistab, et 26 kannatanuga avarii oli kiirabile tõsine väljakutse. Nagu ka tema valvesoleku ajal jaanuari lõpus juhtunud õnnetus, kui Lasnamäel sai bussi ja veoki kokkupõrkes viga üheksa inimest.

"Rannamõisa bussiõnnetus oli keerulisem, sest seal oli palju kannatanuid, aga selle eest oli suvine aeg ja ei olnud probleemi, kui inimesed istusid tükk aega õues ja ootasid oma järjekorda, millal neid viiakse haiglasse," rääkis välijuht.

Talvel toimunud traagilises õnnetuses sai viga poole vähem inimesi, kuid külma ilmaga tekkis probleem sellega, kus sündmuspaigal ootavad inimesed haiglasse viimist.

Kuigi ametlikult loodi kiirabi välijuhi koht alles 1. juulil, siis Tallinna Kiirabi on oma brigaadide töö korraldamisel kasutanud neid juba aastaid. Juulist alates on neil välijuhtidel voli käsutada kõigi teiste Tallinnas ja Harjumaal töötavate kiirabide töötajaid.

Riesenkampfi sõnul alguses koostöö kiirabibrigaadidega väga hästi ei sujunud, kuid õige pea said meedikud aru, et välijuhi ülesanne on neid aidata. "Sa oled super hea meedik, aga võib-olla sinu operatiivjuhtimise kogemus on natukene halvem. Mina olengi see, kelle meditsiinilised teadmised ei ole nii head kui arstil, aga mul on hea operatiivjuhtimiskogemus," selgitas välijuht.

Kuna tänavu on Riesenkampf olnud valves nii mõlema ohvriterohke bussiõnnetuse kui ka eelmisel nädalal Maardus olnud suurpõlengu ajal, siis on teda paar korda ka õnnetusemagnetiks kutsutud. Tema ise sellist hüüdnime põhjendatuks ei pea. Tegu on puhta juhusega, sest mullu toimus enamus suuri õnnetusi hoopis teise kolleegi valve ajal.

Tallinna Kiirabi juhi Raul Adlase sõnul sujub kiirabi koostöö politsei ja päästjatega paremini, kui seda koordineerib vastava väljaõppe saanud inimene ja meedikud saavad ravimisele keskenduda.

"Välijuht reageerib nendel juhtudel, kui kiirabibrigaadide tööd on vaja organiseerida natukene teistmoodi kui lihtsalt ühe korteri külastuse puhul," ütles Adlas.

Kui kiirabi jõuab kohale, siis on välijuht Adlase sõnul oma töö juba teinud, sest üks tema tööülesannetest ongi paigutada kiirabibrigaade ringi nii, et need jõuaksid kiiresti kannatnute juurde. Teiste kiirabitöötajate seast tunneb välijuhi ära vesti ja punast värvi kiiviri järgi.

Tallinna Kiirabi välijuhi tööpiirkonnas elab 500 000 inimest, piirkond on keeruline ning tööd on kiirabil palju.

"Eesti on väga väike riik ja ressursse on väga vähe, selleks, et neid opitmaalselt kasutada, peaks vähemalt suuremates kohtades olema eraldi koolitatud inimene, kes oskab tegutseda justnimelt nendes olukordades, mis on väljunud tavarutiinist," on Adlas kindel.

Kiirabi juhi sõnul peavad tervishoiukorraldajad otsustama, kui palju välijuhte haigekassa rahakott võimaldab tööle võtta, aga kindlasti oleks neid tema hinnangul vaja Ida- ja Lõuna-Eestisse.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Kalev Pahla sõnul kogutakse Tallinnas ja Harjumaal aasta lõpuni toimuva pilootprojekti käigus andmeid välijuhi töö sisulise iseloomu, töökorralduse, ametkondade vahelise koostöö, töökoormuse, kulude ja muude näitajate kohta, et siis analüüsi põhjal panna kiirabi välijuhid tööle ka mujal.

"Üsna tõenäoliselt saab olema riigis kokku neli kiirabi välijuhi vastutuspiirkonda (põhi, lõuna, ida, lääs)," ütles Pahla.