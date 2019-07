Õnnetus juhtus kell 13.10 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee 27. kilomeetril, kus Atko buss sõitis sisse tee ääres seisnud Leedu registreerimisnumbriga haagisveokile.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marianne Ubaleht ütles, et veoauto seisis sirgel teelõigul paremal pool teed ning ohutuled põlesid. Mõlema sõiduki juhid olid kained. Ta lisas, et veel ei ole teada, mis asjaoludel buss veokile sisse sõitis.

Päästeametist öeldi ERR-ile, et kaks inimest on raskelt vigastatud ning toimetatud Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Viis inimest, said keskmiseid vigastusi. Kokku viidi haiglasse 22 inimest. Kohale oodatakse bussifirma Atko esindajaid.

Kell 15.12 teatas politsei, et liiklus on osaliselt avatud.

Vigastatute arv võib veel muutuda.