Eelmisel suvel Soome meedias tähelepanu äratanud süvaveekerge on taas Läänemerel mõju avaldamas, kirjutab Helsingin Sanomat ja nendib, et merevee temperatuur on mõnes kohas Soome läänerannikul päris tugevalt langenud.

Soome ilmateenistuse andmed näitavad, et kui Helsingi lähistel on merevesi rohkem kui 19 kraadi, siis näiteks Uusikaupunki mõõtejaam on näidanud, kuidas merevee temperatuur on langenud 18 kraadilt 10 kraadini, vahendab HS.

Kõige külmem on vesi hetkel Satakunta maakonna rannikul - Poro lähistel mõõdeti neljapäeva hommikul merevee temperatuuriks seitse kraadi. Üleval poolt Selkämeri kandis on merevesi taas 14 kraadi.

Sellist temperatuuride kõikumist põhjustab nähtus nimega süvaveekerge, teise nimega uhkvool, mis tähendab rannikulähedase mere süvakihtidest pärineva külma vee tõusu pinnakihtidesse. Süvaveekerke tekitajaks on maismaa poolt puhuv tuul, mis viib pealmise sooja veekihi ranniku lähistelt avamerele.

Soome ilmateenistuse mereekspert Niko Tollman selgitas, et Soome rannikul põhjustavad praegu süvaveekerget põhja- ja kirdetuul.

Kumpulainen märkis, et viimase aja meediatähelepanust hoolimata, pole süvaveekerge mingi haruldane nähtus ning märkimisväärset süvaveekerget esineb igal suvel.

Süvaveekerke ulatust mõjutab ka see, milline on piirkonnas merepõhi ja rannajoon. kui on tegu tuulte eest varjatud madala lahega, siis näiteks süvaveekerge nii lihtsalt ei teki.

Helsingin Sanomat nendib, et süvaveekerget on praegu märgata ka Soome lahe lõunakaldal Tallinnas, kus merevee temperatuuriks mõõdeti neljapäeval 11 kraadi. Külma merevee tõttu näiteks korraldatakse laupäeval toimuva Ironmani võistluse ujumisdistants Harku järvel.