ASEAN-i kohtumist võõrustavas Bangkokis kärgatasid väikesed pommid

"Oli üheksa edukat plahvatust või katset... me ei ole ühtegi motiivi välistanud," ütles peaminister Prayut Chan-O-Cho ütles ajakirjanikele.

Politsei teatel on vahistati kaks meest pärast libapommi leidmist oma Bangkoki peakorteri juurest neljapäeva õhtul. Juhtumid on arvatavalt seotud.

Politseiülem Jakthip Chaijinda kinnitas, et mehed on pärit moslemienamusega piirkonnast Malaisia piiri lähistel, mida on räsinud 15 aastat kestnud ja üle 7000 ohvri nõudnud ülestõus.

Politseiülema sõnul on aga meeste mässulistega sidumiseks liiga vara.

Üks plahvatus kärgatas ühe raudteepeatuse juures. Veel kaks lõhkekeha plahvatasid linna äärealal ühes riigiametite hoonekompleksis ning peaminister Prayut Chan-O-Cha uue valitsuse toetajatega seostatud firma kontori juures.

Politsei leidis ka oma Bangkokis asuva peakorteri juurest kaks libapommi. Peakorteri lähedal asub ASEAN-i välisministrite kohtumise toimumispaik, kuid juhtunu kohtumist ei seganud.

Arvatakse, et plahvatuste allikad olid nn pingpongipommid, mis on pingpongipalli suurused.

Plahvatused näivad olevat sümboolsed rünnakud, mille eesmärk on häbistada Tai võime rahvusvahelise kohtumise võõrustamise ajal, mitte inimesi tappa.

"Kolm inimest said šrapnelist kergelt viga," ütles Suanluangi linnaosa juht Renu Suesattaya. Suanluang oli koht, kus esimestest pommidest teatati.

"Sain teate, et tee äärde põõsastesse on peidetud "pingpongipommid"," lausus ta.

Päästeamet teatas hiljem, et haiglasse kirjutati sisse neljaski inimene.

Peaminister Prayut süüdistas plahvatustes "pahatahtlikke inimesi, kes õhutavad vägivallale" eesmärgiga "hävitada rahu ja riigi kuvand" ajal, mil ASEAN-i diplomaadid ning nende USA ja Hiina ametivennad Tais kogunevad.

Lõhkekehad kärgatasid pisut enne USA välisministri Mike Pompeo kõnet.

Prayut andis korralduse plahvatusi viivitamatult uurida. Valitsus rõhutas, et julgeolekumeetmeid tugevdati üle linna ning avalikkus võiks paanikast hoiduda.

Asepeaminister Prawiti Wongsuwani sõnul üritasid plahvatuste korraldajad tekitada "seisu".

Kui talt küsiti, kas juhtunu on seotud sõjalise valitsuse hiljutise taandumise ning tsiviilvalitsuse võimulesaamisega, vastas ta: "Ka mina ei tea, las võimud enne uurivad." Tais lõppes äsja viis aastat kestnud sõjaväeline võim, mis algas 2014. aastal riigipöördega.

Plahvatused toimusid mõni nädal pärast seda, kui riigi endine sõjaline juht Prayut vannutati tsiviilisikuna peaministriks. See pahandas poliitiliselt sügavalt lõhestunud Tais paljusid demokraatiameelseid aktiviste.

Plahvatused tuletasid meelde Taile ebamugavad sündmused 2009. aastast, kui Tai samuti ASEAN-i tippkohtumist võõrustas.

Tollal tungisid demokraatiameelsed "punasärklased" jõuga kohtumise toimumispaika Pattayas ning nõudsid valimisi. See vallandas kaose ning Tai sõjavägi pidi päästma kopteriga katuselt mitu liidrit. Teised põgenesid laevaga.

Tail on pikk poliitilise vägivalla ajalugu, mis on seotud massimeeleavalduste, putšide ja lühikese ametiajaga valitsustega.

Väikesed lõhkekehad on Tai poliitikaelu tavaline osa, kuigi plahvatuste korraldajad leitakse harva üles ning üldiselt ei võta keegi plahvatuste eest ka vastutust. Kuigi tavaliselt süüdistatakse plahvatuste korraldamises ametisolevate võimude vastaseid, siis ühtlasi spekuleeritakse, et plahvatused on osa riigi äärmiselt politiseeritud sõjaväe leeride võimuheitlusest.