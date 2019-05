Kindrali auastmes Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhy sai abiellumisega endale ka uue nime - kuninganna Suthida, vahendasid Guardian, Bloomberg ja Yle.

Kuninga ja tema turvalisuse eest vastutava naisametniku suhtest oli ka varem kuulujutte, kuid kuningapalee polnud neid väiteid kunagi ametlikult kinnitanud. Seetõttu oli ka äsjane teade abiellumisest paljudele Tai elanikele suureks üllatuseks.

Abielu sõlmiti vaid mõni päev enne kuningas Rama X kroonimistseremooniat. Rama X kuulutati kuningas kohe pärast tema isa Bhumibol Adulyadej, kuningas Rama IX surma 2016. aasta oktoobris, kuid ametlik kroonimine leiab aset alles nüüd ehk pärast leinaperioodi lõppu.

66-aastane kuningas on olnud varem kolm korda abielus. Oma eelmisest naisest lahutas ta 2014. aastal ning neil on 14-aastane poeg. Varasematest abieludest on tal kokku kuus last, kes on kõik täisealised.

Uus kuninganna on väidetavalt umbes 40-aastane. Enne kuningliku kaardiväega liitumist töötas ta lennufirmas Thai Airways stjuardessina. Kuulduste kohaselt kohtuski tulevane kuningas temaga ühe lennureisi ajal.

Varem on paar lisaks Taile elanud palju ka Saksamaal, kus kuningale kuulub Baieri liidumaal Starnbergi järve ääres asuv palee.