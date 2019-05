Kolmepäevane tseremoonia jõudis haripunkti hetkel, mil 66-aastane kuningas sai 7,3 kilogrammi kaaluva võidukrooni, asetas selle endale pähe ja andis esimese kuningliku käsu.

Kroonimispidustuste "puhastava" supluse jaoks toodi pealinna Bangkokki püha vett riigi 77 provintsist.

Pühapäeval on kavas kolm tundi kestev paraad, millest võtab osa ligi 1400 sõjaväelast.

Esmaspäeval võtab uus kuningas vastu kõrgeid külalisi ning välisriikide suursaadikuid. Esmaspäev on Tais kuulutatud vabaks päevaks.

Maha Vajiralongkorn on olnud Tai valitseja alates isa surmast 2016. aastal.

Vaid mõni päev enne kroonimist teatati, et kuningas abiellus endise lennusaatja, 40-aastase Suthida Tidjaniga, kes oli 2014. aastast alates kuninga ihukaitseväelaste asekomandör. 2016. aastal ülendati Suthida kindraliks.

Uus abielu on kuningal neljas. Eelmistest abieludest on tal seitse last.