Tartu Ränilinnast saab terviklik elu- ja ärirajoon

Planeeringuala suurus on 23 hektarit, mis praegu enamjaolt hoonestamata. Ala piirneb näiteks Variku viadukti, Ringtee Selveri ning Tartu-Valga raudteega. Kogu maa-ala arendaja on praegu OÜ Karbiid, mille osanikud on seotud ka Agriland KV-ga, mis viimase kahe aastaga on samasse piirkonda ehitanud juba üle 300 uue korteri, seda Laseri ja Kristalli tänavatele.

Karbiidi osanik Aren Põder ütles ERR-ile, et plaanis on kortermajade ehitamisega jätkata ning lisaks rajada praegusele tühermaale ka terviklik elu- ja ärilinnak.

"Kogu selle Ränilinna tühjale Karbiidi maale on koostatud väga põhjalik detailplaneering, mis kätkeb endas nii äri-, elamu- kui ka spordirajatist ja lasteaeda, kindlasti teenused - miks mitte juuksur, restoran, kiirsöögikohtasid. Ja et asi oleks veel uhkem, siis on ka planeeritud lausa Ränilinna keskväljak," rääkis Põder.

Ühtlasi tähendab Ränilinna arendamise plaan ka toimivama teedevõrgu rajamist piirkonda. Siinkohal näiteks Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Aardla tänava ringristmiku väljaehitamist, aga ka mahasõite Ringteelt ning kogujateed.

"Ringtee teise etapi suure teetööga, mis saab olema Viljandi maantee ringist Variku viaduktini, tahab maanteeamet järgmisel suvel juba lepingusse minna ja 2020-2021 võiks olla suured ehitusaastad. Seal korraldatakse ümber Aardla ja Ringtee rist, mis läheb eritasandiliseks ning Aardla ja Valga maantee rist siis peaks saama lahendatud Ringtee abil," selgitas Tartu abilinnapea Reno Laidre.

Just puudulik transporditaristu on varem Ränilinna arengutele vett peale tõmmanud. Ka praegu ütles Laidre, et linn investeerib eelkõige suurtesse ja linna jaoks olulistesse tänavatesse, kuid

näiteks kvartalisisesed teed, mida on palju ja mis vajavad samuti väljaehitamist, võiksid ja ka peaksid jääma arendaja ülesandeks.

Põder ütles, et seesuguse olukorraga on Laseri ja Kristalli tänavate arendusel juba kokku puututud ja järgmistel etappidel võetakse kogemust arvesse.

"Omal nahal olema nüüd ka teada saanud, mis maksab ühe tänava või tänavajupi ehitamine. Kui siin algul räägiti, et võiks arvestada 1000 eurot meeter, siis meil Kristalli tänava rajamine on läinud märksa kallimaks - mõnisada meetrit tänavat, summad seal ligi 400 000 eurot. Väga tore, et me oleme suutnud ka need korterid ära müüa, et meil on sellised investeeringud olnud võimalikud, aga tegelikult alguses me selliste kulutustega päris ikkagi ei arvestanud," rääkis Põder.

Millal uus elu- ja ärirajoon valmib, on Põdra sõnul vara öelda. Küll aga lisas ta, et kohe, kui detailplaneering saab kehtestatud, on soov ehitus- ja arendustöödega alustada.