Osa heinamaast Saarde vallas Vaskrääma külas on kõrbenud väljanägemisega, vaid üksikud rohelised oaasid reedavad, mis seal on kasvanud. Tammiste mesila omanik Marek Sein märkas juhtunut eelmisel nädalal, kui käis oma mesilasi vaatamas.

"Esimene asi oli ikka see, et kohe vaadata, kas mesilased üldse lendavad või on tarud juba tühjad, kõik juba surnuid täis. Kohale jõudes oli näha, et lendlus käis, mesilased ikkagi lendasid. Teavitasin põllumajandusameti spetsialisti sellest, kes siis samal õhtul käis olukorraga tutvumas ja kinnitas mulle, et on kasutatud glüfosaati sisaldavat vahendit ja on ka õitsvad taimed olnud heinamaa peal. Suure tõenäosusega mu mesilased seal korjel võib-olla ei käinud, sest seal oli ka suure nutiga ristikut. See on ohtlik kimalastele, sest kimalased tolmendavad neid. See oli minu õnn," rääkis mesilaomanik Marek Sein "Aktuaalsele kaamerale".

Põllumajandusameti peaspetsialist Reeli Allika ütleb, et tootja küll pritsis öösel, nagu näeb ette hea tava, aga eksis siiski.

"Tootjal oligi selge arusaam, et umbrohutõrje taimekaitsevahendit, mis ei ole niivõrd ohtlik mesilastele, kui on putukatõrjevahendid, võib öösel pritsida - õitsegu või mitte parasjagu. Osadel taimekaitsevahenditel on tõesti lubatud taimekaitsevahendi kasutamine õitsemise ajal, nii päeval kui ka öösel. Meil on õigus teha põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile ettepanek - sest PRIA maksab välja toetusi - toetussummade vähendamiseks, mida me antud juhul ka teeme," teatas Allika.

Allika sõnutsi on oluline, et tootja mõistaks, et tema käitumisest sõltub see, kuidas meie kimalaste ja teiste tolmendajate elu läheb. Samuti tuleb enne mürgitamist kindlasti lugeda pakendilt kasutusjuhendit, see on kõikjal eesti keeles olemas.