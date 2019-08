Elektrilevi arvestab elektriautode arvu võimaliku kasvuga

Liikluskindlustuse Fondi andmetel liikleb praegu Eesti teedel 1310 elektrijõul liikuvat sõiduautot. Aastal 2018 oli neid 1266.

Elektrilevi arvestab elektriautode populaarsemaks muutumisega. Ettevõte teeb analüüse, mis hindavad erinevate tegurite mõju elektrinõudlusele. Elektriautodega arvestab Elektrilevi ka siis, kui projekteerib uusi elektrivõrke või uuendab olemasolevaid.

Elektrilevi elektritranspordi juhi Marko Viidingu sõnul laeb maailmas umbes 80 protsenti kasutajatest elektriautot kodudes või töökohas. Kodutarbija jaoks on oluline arvestada peakaitsme suurust ja vaba võimsust.

"Kui näiteks õhtusel tipptunnil on korraga kasutuses nii elektripliit, ahi, pesumasin, veeboiler ja muu seesugune, siis ei pruugi jätkuda piisavalt võimsust, et autolaadijat töös hoida," ütles Viiding.

Kodune laadimine on kasutaja seisukohast kõige mugavam ja enamikel juhtudel soodsaim. Autot soovitab võrguettevõte laadida just öösel, kui muid elektritarbijaid on minimaalselt. Lisaks on öösiti börsielektri hind ja võrgutasu soodsamad.

Viidingu sõnul on Elektrilevi elektriautode turust pool sammu ees ja kui elektriautode arv peaks hüppeliselt kasvama, siis ehitatakse võrke paremaks. Kuid praegu hüppelist elektriautode arvu kasvu jaotusvõrgu ettevõte ei ennusta.

Kui elektritarbimine läheb kodus liiga suureks, siis lülitub tarbijal kaitse kilbis välja ning välja võib lülituda ka liitumiskilbi peakaitse. "Seega ei mõjuta lokaalne ülekoormus elektrivõrku ega ülejäänud tarbijaid," selgitas Viiding.

Lisaks M1 kategooria autodele, liigub Eesti teedel elektrijõul 95 mopeedi, 70 trammi, 40 kerget neliratast ehk neljarattalist mopeedi ja 16 kaubikut.