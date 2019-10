Riik loodab hakata elektriautode ostuks toetustaotlusi vastu võtma juba tänavu

Riiklik toetusmeede elektriautode soetamiseks peaks saama lõplikult valmis hiljemalt selle aasta lõpuks, et veel tänavu saaks hakata toetustaotlusi vastu võtma. Praeguse eelnõu kohaselt on abi kogumaht 1,2 miljonit eurot, millest saab toetada 240 elektriauto soetamist.

Vaatamata muudatusettepanekutele jääb samaks toetuse kogumaht. Nagu ka seegi, et eraisik saab toetust ühe auto ja juriidiline isik 15 auto soetamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ühe auto ostutoetuseks oleks 5000 eurot, läbisõidumaht nelja aasta jooksul 80 000, millest valdavalt saaksid kilomeetrid läbitud Eestis. Piirhind on praeguses väljatöötatud eelnõus märgitud 50 000 eurot ilma käibemaksuta, kui ma ei eksi. See on sellisena eelnõus välja läinud. Sellele me oleme saanud ka kommentaare, et see võiks olla natukene suurem. Eks me vaatame sellele otsa ja arutame asjaomaste osapooltega läbi," selgitas keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks.

Lahendatud saab ka maailmas enimüüdud Teslade probleem. Nimelt nägi meede ette, et toetust saab juhul, kui auto ostetakse autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) tunnustatud automüüja vahendusel. Tesla aga liidu liige pole.

"Liidu poolt tunnustatud saab olla ka see, kes liitu ei kuulu. Siin on nüüd kohad, kus tuleb AMTEL-iga edasi koostööd teha ja läbi arutada, mis on need võimalused, kuidas Tesla kui tootja ise saaks näiteks selle tunnustatud müüja tiitli. Siis ma saan aru, et oleks võmalik selle määrusega palju rohkem edasi minna," ütles Tesla Rent juht Mario Kadastik.

AMTEL-i hinnangul elavdab meede tervikuna Eesti elektriautode turgu.

"Aastal 2021 peavad Euroopa tootjad tooma turule oma müügimahtudest umbes 15 kuni 18 protsenti elektriautosid. Eestis võib olla see esimene aasta on natuke väiksem. See on ikkagi 1500-2000 elektriautot," rääkis AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat.

Autotootajad aga asuvad märksa rohkem ja odavamalt elektriautosid tootma, kuna sellega on võimalik täita karme heitenorme.

"Et trahvi välistada, tuleb eeldada, et paljud tootjad tegelikult doteerivad elektriautode müüki. Selle tõttu tuleb turul eeldada, et aastate jooksul hakkavad bensiini- ja diiselmootorite sõidukite hinnad tõusma," ütles Sillat.

Seega elektri- ja sisepõlemismootoritega autode hinnad tulevikus ühtlustuvad. Eestis on arvel 1500 elektriautot.