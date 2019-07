Elektrilevi kuulutas mais välja rahvusvahelise hanke, et hankida uue põlvkonna kiirlaadijad, millega saaks laadida ka Euroopas valmistatud elektriautosid. Esimesed laadimispunktid loodetakse kasutamiseks avada septembris, kokku peaks need tänavu avatama kümnes kohas.

Siiani riigile kuuluvas Elmo kiirlaadijate võrgustikus on praegu kasutusel vaid CHAdeMO pistikud, millega saab laadida Jaapani päritolu elektriautosid ja adapteri abil ka Teslasid. Elektrilevi hangitavatel kiirlaadijatel saavad olema ka CCS pistikud, millega saab laadida Euroopa ja Korea päritolu elektriautosid.

Elektrilevi toodete ja teenuste arenduse valdkonnajuht Taavo Randna ütles ERR-ile, et hankepakkumused laekusid reedeks ning praegu käib sobiva pakkuja valimine.

"Loodame see nädal pakkumused läbi vaadata, paari nädala jooksul tekkivad küsimused läbi rääkida ja siis jõuda sobiva pakkujaga hankelepinguni. Esimeste laadijate avamine autoomanikule toimub kuskil septembrikuus," ütles ta.

Elektrilevi plaan on käesoleva aasta jooksul avada uute laadijatega punktid kümnes kohas ja järgmised 20 laadimispunkti avada 2020. aastal. Kus tänavu uued laadimispunktid avatakse, ei soostunud Randna veel avaldama.

"Meil on täna veel natuke vara kohti avalikustada. Läbirääkimised on mõnega pooleli, mitmega on kokkulepped tehtud. Kui on sobiv aeg, siis kindlasti anname teada, millal ja kuhu kohta," märkis ta.

Randna sõnul ollakse Elektrilevis teadlikud, et paljud Euroopa elektriautode müüjad on Eestis probleemi ees, et väga raske on autot müüa, kui pole kohta, kus seda autot laadida.

"Euroopa ehk CCS pistikuga laadimine on täna probleem. On küll mõningad laadijad Tartus, kus sellise kiirlaadimise tegemine on võimalik, aga mujal Eestis seda paraku täna ei ole. Seda probleemi püüamegi täna lahendada," rääkis ta.

Randna sõnul on Elektrilevil järgmiseks aastaks investeerimisotsus olemas, et rajatakse järgmised 20 kiirlaadimispunkti. "Kuid me oleme oma plaanides paindlikud – kui turu vajadus on suurem, siis oleme valmis reageerima," lisas ta.

Laadimispunktid rajab Elektrilevi koos Eesti Energiaga. "Eesti Energia aitab selles osas, kuidas klienti kõige mugavamalt teenindada," selgitas Randna.

Elektrilevil ostab praeguse hankega erineva võimsusega – 50 kW, 80 kuni 120 kW ja üle 150 kW – kiirlaadijad. Tänane Elmo võrk koosneb 50 kW laadijatest, võimsamate laadijatega aga saab aku kiiremini täis laadida.

"Tänane elektriautode kiirlaadimisvõrgustik Eestis koosneb 50 kW laadijatest, kus keskmise elektriauto aku täis laadimine võtab aega ligikaudu 45 kuni 60 minutit. Sõltuvalt autost ja asukohast võib see olla täiesti piisav. Samas on müügile tulnud ja tulemas ka suurema akuga sõidukeid, mille juhid peavad olemasolevates kiirlaadijates aku täislaadimiseks varuma pea kaks korda kauem aega," ütles Elektrilevi elektritranspordi juht Marko Viiding.

Ka Elmo võrk ehitatakse ümber

Elektrilevi võitis mullu ka riigi poolt korraldatud Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (Elmo) kiirlaadimistaristu enampakkumise. Kohtuvaidluste tõttu pole aga Elmo võrku siiani Elektrilevile üle antud.

Elektrilevil on siiski kindel plaan Elmo võrk ümber ehitada ning paigaldada ka sinna CCS standardiga otsikud.

"Kahtlemata, sest kogu Elmo võrgus on praegu kiirlaadimine Aasia autodele. See (kaasajastamine – toim.) tähendaks järk-järgulist Elmo võrgu uuendamist CCS standardiga otsikutega, kus ka Euroopa autod saaksid kiirlaadida," kinnitas Randna.

Millal see juhtub, Elektrilevis praegu ei teata, sest see sõltub kohtust.

"Täna on vara öelda, kuidas hankega saab, aga kaks kohtuinstantsi on oma otsuse teinud ja kolmas otsustab, kas võtta vaidlus menetlusse või mitte. Me loodame lähimatel suvekuudel otsuse teada saada kohtult. Selle pealt saame otsuseid teha," ütles Randna.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) pani Elmo kiirlaadimistaristu enampakkumisele 2018. a juunis. Teise pakkuja, Luku-Expert OÜ pakkumus võrgu eest oli küll 15 000 euro võrra suurem, kuid MKM-i hinnangul ei suutnud Luku-Expert OÜ nõuetekohaselt ja juriidiliselt siduvalt tõendada lubadust teenuse katkematuks jätkumiseks.

Luku-Expert vaidlustas hanke tulemuse nii riigihangete vaidlustuskomisjonis, halduskohtus kui seejärel ringkonnakohtus, kuid kuskil ei leitud, et hanke võitja valimisel oleks midagi valesti tehtud. Nüüdseks on Luku-Expert ringkonnakohtu otsuse edasi kaevanud.

Elmo kiirlaadimistaristu hõlmab 168 laadimisseadet.