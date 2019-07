Riik hakkab taas pakkuma elektriautodele toetust, et vähendada heitgaaside hulka õhus. Automüüjad ennustavad, et mõne aasta pärast on elektri- ja bensiinimootoriga autode hinnavahe peaagu olematu.

Elektriautode täpne toetusmeede on veel väljatöötamisel. Praeguse eelnõu kohaselt on meetme kogumaht 1,2 miljonit eurot ning toetust võivad taotleda äriühingud ja füüsilised isikud, kes on Eesti kodanikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaministeeriumi kliimanõuniku Janika Lahe sõnul on lootust, et toetust saab taotleda veel sel aastal.

"Kõik nüüd sõltubki sellest, kui kiiresti ja edukalt me suudame selle huvigruppidega läbi rääkida ja siis käiku lasta. Aga hetkel on ikkagi lootus, et see võiks juhtuda ikkagi veel selle aasta kolmanda kvartali jooksul," ütles Laht.

Kuigi elektriautode salongihind on hektel bensiiniautode omast kõrgem, leiab Elektritransport OÜ juhatuse liige Martin Raadik, et suures plaanis hinnad palju ei erine.

"Elektriauto sisseostu hind on suurem, aga jällegi kütus on kõvasti odavam. See tähendab seda, et oletame, et te võtate auto liisingusse, siis te maksate ikka sama palju kui bensiiniauto eest. Lihtsalt teie liisingumakse on suurem, aga te ei maksa jällegi kütuse eest nii palju," selgitas Raadik.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuhi Arno Sillati sõnul läheb hübriidautode müügis Eestil hästi, kuid elektriautode puhul on veel väikeseid takistusi, mida ületada. Sillat oletab, et aastaks 2021 muutub elektri- ja bensiiniautode hinnavahe peaaegu olematuks seoses autotootjatele ette antud heitenormide karmistumisega.