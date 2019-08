Jäätmefirma soovitas korteriühistul ligipääsuks paigaldada liiklusmärgi

Kadrioru Seltsi Facebooki grupi postituses kirjutatakse, et A. Alle tänaval asuva maja korteriühistu on mitmel korral saanud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuselt ühistu hinnangul põhjendamatuid tühisõiduarveid.

"Probleem on selles, et väiteid, nagu poleks me taganud oma konteinerile juurdepääsu, põhjendatakse takistustega, mis asuvad mitte meie maja juures, vaid kuskil mujal A. Alle tänaval või lausa kõrvaltänaval," kirjutab ühistu liige.

Viimati sai ühistu arve, kui prügiauto ei pääsenud mööda kitsale A. Alle tänavale pargitud autost. Kuid auto ei olnud pargitud mitte kõnealuse ühistu maja ette, vaid mitu maja edasi.

Mullu sai ühistu tühiarve näiteks selle eest, et üks tänavatest, kust A. Alle tänavale pääseb, oli remondiks suletud.

Jäätmevedaja ehk Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) vastas ühistu päringule, et kui nemad konteinerit tühjendada ei saanud, siis on ühistu rikkunud kohustust tagada juurdepääs, ükskõik kus tegelikult takistus oli.

Nüüdseks on selgeks saanud, et paberjäätmete veoks kasutatav auto on lihtsalt nii suur, et see Lahe tänavalt A. Alle tänavale pöörama ei mahu.

TJT soovitab paigaldada liiklusmärgi

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS juhatuse liige Kertu Tiitso selgitas ERR-ile, et esiteks ei esitanud nad korteriühistule tühisõiduarvet, vaid kohalesõidutasu arve.

"Poolte vahel sõlmitud lepingu tingimustes on kirjas, et kui teenuse osutamine on takistatud, siis kohaldub kohalesõidutasu 2,5 eurot. Tegemist ei ole tühisõidutasuga, vaid kohalesõidutasuga, kuna paberi ja kartongi mahuti tühjendamise teenus on tasuta teenus," märkis Tiitso.

Tema sõnul peab klient tagama, et jäätmeveo teenust saaks osutada, teisisõnu tagama ligipääsu konteineritele.

"Jäätmevedaja kasutab teenuse osutamisel sellele tänaval lubatud veokeid. A. Alle tänav on kitsas ja seda teavad ka kohalikud elanikud. Kuidas selliseid olukordi lahendatakse – võimalik on paluda liiklusmärgi paigaldamist," pakkus Tiitso.

Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja liikluse alal Talvo Rüütelmaa selgitas ERR-ile, et kui liiklusmärki soovitakse paigaldada korteriühistu maale, siis saab korteriühistu seda ise teha, kuid omanik ehk ühistu vastutab ise, et märk oleks õiguspärane. Mingit kooskõlastust selleks vaja ei ole.

"Kui märki tahetakse paigaldada linna maale, siis käib taotlemine läbi transpordiameti. Korterühistu peab tegema kõigepealt vastava taotluse otsuse ja kui transpordiamet leiab, et taotlus on põhjendatud, siis paigaldatakse liiklusmärk," rääkis Rüütelmaa.

Tema sõnul tuleb transpordiametis sarnaseid juhtumeid ette iga kuu ning mõnikord on märgi paigaldamise taotlejate põhjendused üsna jaburad. Rüütelmaa soovitab märgi paigaldamist taotleda alles juhul, kui midagi muud üle ei jää.

"Kui sõiduk on pargitud liiklusseaduse vastaselt ehk nii, et teine sõiduk ei pääse mööda, siis tegeleb sellega juba mupo. Mõnes kohas oleme dubleerinud olemasolevat märki täiendava liiklusmärgiga, kuid see pole mõistlik, inimesed peaksid ikka ise aru sama, kuhu tohib parkida ja kuhu mitte," rääkis Rüütelmaa.