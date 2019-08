SAPTK ei pea kaebuses põhjendatuks Põhja ringkonnaprokuratuuri hinnangut, et Tarandi käitumises puuduvad vara omastamise kuriteo tunnused.

SAPTK hinnangul on jätnud Põhja ringkonnaprokuratuur tähelepanuta asjaolu, et Tarand teadis täpselt, mille eest SAPTK talle raha üle kandis, ja ka selle, et ta lubas kõnealuse 2000 eurot SAPTK-le tagastada, nõudes raha ülekandmist Mart Riebergi ja Meelis Osa poolt isiklikult. Sihtasutuse hinnangul on "prokuratuur ignoreerinud Tarandi poolt selgelt manifesteeritud tahtlust jätta SAPTK raha vastupidiselt oma esialgsele lubadusele endale".

Mullu novembris riigikogu hoone ees Toompeal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna rändeleppe vastasel meeleavaldusel poliitik Indrek Tarandit toginud Meelis Osa ja Mart Rieberg nõustusid maikuus lepitusmenetlusega hüvitama Tarandile kokku 2000 eurot.

Seejärel pöördusid Rieberg ja Osa SAPTK-i poole küsimusega, kas oleks võimalik saada abi selle summa kokkusaamiseks. Abi osutamiseks saadi vajaminev summa kokku juba sama päeva jooksul ning kanti Tarandile üle.

SAPTK kandis 23. mail oma pangaarvelt Indrek Tarandi pangaarvele 2000 eurot ning maksekorralduses märkis selgituseks "Paljude Objektiivi lugejate annetus Mart Riebergi ja Meelis Osa toetuseks".

Pärast seda, kui SAPTK kandis annetustest laekunud summa Tarandile üle, teatas Tarandi advokaat Riebergi ja Osa esindajale, et Tarand ei nõustu sellisel moel lepitusmenetluse kokkuleppe täitmisega ning nõuab, et Rieberg ja Osa kannaksid mõlemad isiklikult selle summa tema arvele üle.

Kuna hiljem kandsid sama summa Tarandile vastavalt kohtus kinnitatud kokkuleppele üle ka Rieberg ja Osa, siis nõudis SAPTK-i juht Varro Vooglaid Tarandilt üleliigse 2000 euro tagastamist, kuid viimane pole seda teinud.

Põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold leidis eelmisel nädalal, et SAPTK-i avalduse alusel ei ole alust kriminaalmenetluse alustamiseks. "Ülekannet tehes ei ole selles täpselt selgitatud, mille eest on annetus Indrek Tarandile tehtud, eelnevalt ei ole kokku lepitud, mis tingimustel on Indrek Tarand kohustatud annetuse vastu võtma või tagastama," märkis ta.

Prokuröri hinnangul puuduvad Indrek Tarandi tegevuses karistusseadustiku omastamist käsitleva paragrahvi tunnused. "Tegemist on ühepoolsest tehingust tuleneva vaidlusega ning raha tagastamise nõudega on võimailik pöörduda tsiviilkohtusse," märkis prokurör.