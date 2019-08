Kutsekoolis õppida soovijate hulk on kasvanud

Kuigi paljudes kutsekoolides üle Eesti alles vastuvõtt käib, on juba praegu näha, et mitmes neist on tänavu laekunud varasemate aastatega võrreldes rohkem avaldusi. Kutsekoolide populaarsuse kasvu põhjus võib olla uutes erialades ja selles, et õpilased lähevad kutsekooli kindla teadmisega sellest, mida nad õppida tahavad.

Tartu kutsehariduskeskusesse esitati sel aastal üheksa protsenti rohkem avaldusi kui eelmisel aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik see, mis on seotud IT-ga, olgu see siis veebispetsialist või e-kaubandus või tarkvara arendaja - kõik need olid sellel aastal suuremate numbritega sisseastumisavalduste osas," kinnitas Tartu kutsehariduskeskuse direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp.

Tõmbenumbrid on aga ka uued erialad. Näiteks saab Kuressaare ametikoolis algavast õppeaastast õppida küünetehnikuks ning sealsele 16 kohale esitas avalduse 30 inimest. Kutsekoolidesse õppima asujad ei ole aga ainult põhikooli- või gümnaasiumilõpetajad. Teadmisi lähevad täiendama ka need, kellel kõrghariduse diplom juba olemas on.

"Praegu ikkagi juba mõned aastad oleme selles seisus, kus noori on vähem kui täiskasvanuid. Värskeid põhikoolilõpetajaid on loomulikult ka igal aastal, aga neid on ikkagi nüüd juba alla poole võrreldes nendega, kes on täiskasvanud ja tulevad siia tsükliõppes õppima teist, kolmandat eriala," selgitas Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk.

"Nagu meil tänapäeva elu on, et me kõik teeme oma elus aeg-ajalt muudatusi. Inimesed tahavad uusi oskusi, uusi teadmisi, uusi väljakutseid," märkis Tallinna tööstushariduskeskuse direktor Paul Alekand.

Ka Tallinna tööstushariduskeskusesse laekus põhikooli baasil avaldusi lausa 20 protsenti rohkem. Ka seal on kõige populaarsemad erialad seotud infotehnoloogiaga.