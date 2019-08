Kalamajas tekitasid elevust tänavale ilmunud kanepitaimed

Kanepis on üle 100 füsioloogiliselt aktiivse toimeaine. Neist peamine on THC ehk delta-9-tetra­hüdro­kannabi­nool, mis on oluline komponent ka marihuaana ja hašiši valmistamisel. Osades kanepi liikides sisalduv kannabidiool ehk CBD on aga kasutusel ravimitööstuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kannabidiooli olen rottidele süstinud. On väga huvitava profiiliga psühhoaktiivne ühend, aga tundmatus kohas vettehüppamine on mittesoovitav tegevus. Tema molekulaarsed sihtmärgid on selged ainult osaliselt, nii et ta kuulub sinna tundmatule maale," selgitas psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro.

Eestis on lubatud kasvatada tööstusliku kanepi sorte, mille THC sisaldus on alla 0,2 protsendi ning mis on kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse. Selline on ka cannabis sativa ehk harilik kanep, mille taimed põhjustasid teisipäeval elevust Kalamajas.

"Eestis on viimasel ajal palju kanepikohvikuid tulnud ja inimesed müüvad kanepiõit, mis on välismaine toodang. Ja meie mõtlesime, et hakkaksime pakkuma kalamajas oma CBD kanepit," rääkis kanepikasvataja Martti Randma.

Kasvataja otsustas jagada osa kanepitaimi ära. "Selleks, et kanepiõit toota, ei tohi olla isaseid taimi. Siis ei tule midagi ja neist tuleb lahti saada. Aga me vaatasime, et nii ilusad rohelised taimed, siis me jagame teistega ka seda rõõmu," põhjendas Randma.

Põhja prefektuuri narkokuritegude talituse juht Rait Pikaro ütles, et sel aastal on algatatud juba 90 menetlust kanepi ebaseadusliku kasvatamise kohta ning enne ekspertiisi ei saa keegi kindlalt väita, mida ta täpselt kasvatab.

"Ma oleksin väga ettevaatlik teistele inimestele neid taimi andes ja vastu võttes, sest see on täiesti ohtlik tegevus ja võib päädida kokkupuutega õiguskaitseorganitega," sõnas Pikaro.

Kas Kalamaja kanepikasvatus ka õisi kandma hakkab, ei oska keegi praegu ennustada, küll on aga teada selle kraami müügihind, mis see on 15 eurot ühe grammi eest.