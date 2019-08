Kümned lapsed veedavad suve purjespordikoolis

Pärnu jahtklubi purjespordikool on ametlik huvikool, kus käib õppetöö nii talvel kui ka suvel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui 11 aasta eest alustati, oli poistest purjetamishuvilisi tütarlastest oluliselt rohkem. Nüüd kaldub kaalukauss tütarlaste poolele.

Purjetada on mõnus, kui puhub parajalt soe tuul, aga lapsi õpetatakse vee peal hakkama saama ka raskemate ilmaoludega. Üksi paadis olles tuleb ise otsuseid vastu võtta, nii kasvatab purjetamine tahtekindlust ja otsustusjulgust. Aga väike Optimist-klassi paat läheb kergesti ümber ja selles olukorras toimetulemist harjutatakse basseinis.

"Kes meil põhikoosseisus õpilased on, neile me teeme kevadeti Tervise Paradiisi basseinis koolituse. Viime sinna paadi ja siis nad ajavad kõik oma paadi ümber ja panevad ise püsti ka," selgitas purjespordikooli treener Valdor Telve.

Pärnu jahtklubi purjespordikool pole Eestis ainuke, aga on saavutanud juba häid tulemusi.

"Ma julgeks öelda, et me oleme Eestis üks edukamaid purjespordikoole. Läbi aastate on õpetatud hulga lapsi purjetama ja mis peamine, iseendaga hakkama saama ja vee peal iseseisvaid otsuseid tegema. Loodetavasti on see eluks edaspidi kasulik," rääkis Telve.

Herta Aadli on purjetamist õppinud umbes kolm aastat. Purjetamiskooli sattus ta sõbra kutsel.

"Siin on väga mõnus suvel, kui on soe päike ja vee peal olla nii, et saab vahepeal jala vette panna ja libiseda vee peal. See on väga mõnus tunne," rääkis Aadli.

Purjesportlaseks ta tulevikus saada ei taha. "See on lihtsalt suvel lõbus meelelahutus," märkis ta.