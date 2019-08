Krister Kivi: Odessa asemel võiks reisikorraldajad viia turiste Mariupolisse

Kivi rääkis "Ringvaatele", et ta käis kevadel Mariupolis, millest rindejoon asub mõnekümne kilomeetri kaugusel.

"Hoolimata sellest, et sealt on sõda üle käinud, /.../ hoolimata sellest, et see kõik on seal väga lähedal, on see linn väga rahulik, unelev. Eesti reisikorraldajad võiksid Odessa asemel sinna viia turiste, sest ilmselt raha oleks seal rohkem vaja kui Odessas ja seal saaks ka praktilises mõttes rohkem selle raha eest kui Odessas," rääkis Kivi.

Kohalike elanike sõnul käivad kontrolljoonel valdavalt öised tulevahetused. Kivi sõnul soovivad inimesed väga vaherahu.

Eesti riik toetab Ukrainat alates 2014. aastast, mil konflikt paisus. Kivi selgitas, et sellest ajast alates on Eesti riik andnud erinevate projektide raames Ukrainale abi ligi 12 miljoni euro ulatuses, sellest üle kahe miljoni eelmisel aastal.

"Usun, et iga euro läheb õigesse kohta. Ukrainal on sellest palju abi," märkis ajakirjanik.