Ukraina julgeolekuteenistus SBU pidas neljapäeval Kertši väinas kinni Vene lipu all sõitva tankeri Neyma. Ukraina meedia andmetel on tegu sama laevaga, mis blokeeris Kertši väinas laevateed eelmise aasta 25. novembril, kui Venemaa eriüksuslased hõivasid kolm Ukraina laeva ja pidasid kinni 24 mereväelast, kui viimased üritasid väina läbida.

Kiievi väitel oli Venemaa julgeolekuteenistus FSB kavandanud nimetatud tankeri abil relvastatud operatsiooni Ukraina laevade vastu, vahendasid Unian, Ukraina Interfax ja Lenta.

"Eeluurimise käigus tuvastati, et FSB juhtkonna otsesel korraldusel viisid FSB piirivalvurid läbi relvastatud agressiooni Kertši väinas Ukraina mereväe laevade Nikopol, Berdjansk ja puksiiri Janõ Kapu vastu," kirjutatakse SBU pressiteates.

Süüdistuse kohaselt kasutasid FSB eriüksuslased rahvusvahelist mereõigust rikkudes Kertši väina kanali blokeerimiseks tankerit Neyma.

Ukraina piirivalvelt laekunud informatsiooni kohaselt saabus 24. juulil Odessa oblastis asuvasse Izmajili sadamasse Venemaa lipu all sõitev tanker Nika Spirit. Lähemalt uurimisel selgus Ukraina võimude teatel, et Nika Spiriti näol on tegelikult tegu hoopis varasemast tuntud tankeriga Neyma ehk et vahepeal olid Vene omanikud operatsioonis osalemise varjamiseks tankeri nime muutnud.

Ukraina võimude teatel on praeguseks tankeri pardal menetlustoimingud, sealhulgas meeskonnaliikmete ülekuulamised lõpetatud, laev asitõendina kinni peetud ning kohtule on esitatud taotlus selle aresti alla võtmiseks.

Samuti on Ukraina võimud juba varem kehtestanud sanktsioone tankeri omanikfirma Juvas Trans vastu. Juvas Trans näol on tegu Kertši laevaremonditehase omanikfirmaga ning nimetatud tehase sadamas oli enne novembris toimunud intsidenti ka tanker Neyma.

Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomisjoni aseesimees Vladimir Džabanov teatas, et Ukraina samm on täiesti ebaseaduslik ning kahjustab kahe riigi suhteid. Kreml ja Vene välisministeerium pole teemat veel kommenteerinud.

Venemaa piirivalve ja eriüksused hõivasid möödunud aasta 25. novembril Kertši väinas kolme Ukraina laeva, mis olid teel Aasovi mere kaldal asuvasse Mariupolisse.

Venemaa võimud on novembris kinni võetud 24 Ukraina meremeest piiririkkujatena kohtu alla andnud ning nad viibivad endiselt Moskvas eeluurimisvanglas.

Ukraina ja lääneriikide hinnangul on Venemaa selline käitumine vastuolus rahvusvahelise õigusega juba seetõttu, et Krimmi okupeerimine ja annekteerimine on ebaseaduslik, kuid nimetatud intsidendi näol on tegu mereõiguse rikkumisega ka seda asjaolu arvestamata. ÜRO meretribunal andis käesoleva aasta mai lõpus Venemaale korralduse hõivatud Ukraina alused ja kinnipeetud meremehed vabastada, kuid praktilist võimalust meretribunalil seda otsust jõustada ei ole ning Kreml on nimetanud tribunali otsust omakorda ebaseaduslikuks.

Venemaa president Vladimir Putin ütles juunis, et Ukraina meremeeste saatus võib saada seotud Ukrainas kinni peetud Venemaa kodanikega, kelle vabastamist Kreml soovib.

SBU video Vene tankeri kinnipidamisest: