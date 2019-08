Riigi eelarvestrateegias 2020–2023 on Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks kavandatud eraldada 40 miljonit eurot, kuid selle kasutamiseks on vaja Euroopa Komisjonilt riigiabiluba, mida siiani pole saadud. Niipea, kui luba saadakse, alustatakse hoone projekteerimisega, eesmärgiga kujundada linnahallist rahvusvaheline konverentsikeskus.

Praegu tegeldakse aktiivselt riigiabi loa menetlusega ning viimati tuli Euroopa Komisjoni küsimustele vastata nädal tagasi, ütles ERR-ile linnahalli juhatuse liige Anu Hallik-Jürgenstein.

"Menetlusega on seis selline, et uut infot enam küsitud pole, küll on aga palutud täpsustada arvutusi ning arvutusi lahku lüüa, lähtuvalt hoone osadest ja tegevustest. Kahjuks augustis on seal (Euroopa Komisjonis – toim.) puhkuste periood, et saame nendega edasi suhelda tõenäoliselt septembri alguses," rääkis ta.

Praegu tegeldakse ka linnahalli kontseptsiooni täpsustamise ja ehitusprojekti lähteülesande, mille Allianss Arhitektid paar aastat tagasi tegi, ülevaatamisega, kas seda on tarvis kaasajastada ja kuivõrd on seda täpsustada tarvis, ütles Hallik-Jürgenstein.

Riigi eelarvestrateegias (RES) on märgitud, et Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha arendamiseks plaanitakse nii 2021. kui ka 2022. aastal investeerida linnahalli rekonstrueerimisse 20 miljonit eurot.

Jürgenstein-Halliku sõnul on linnahalli laiem kontseptsioon multifunktsionaalse keskuse loomine, mille põhiliseks tegevuseks on konverentside korraldamine ja teiseks kontserditegevus suures saalis.

"Riigi ja avalik huvi on tõepoolest konverentsikeskus, sest seda on näidanud mitmed uuringud,et Eestis võiks selline suur ja multifunktsionaalne konverentsikeskus olla," märkis ta.

Linn peab raha juurde panema

Juhul kui riigiabiluba saadakse, algaks ehitustegevus kõige varem 2021. aastal, mil riik RES-i järgi eraldab esimesed 20 miljonit eurot. Seni tuleb aga niigi kehvas seisus linnahalli kuidagi püsti hoida.

"Enne kui riigiabi luba tuleb, sinna kindlasti suuremaid investeeringuid ei tehta. 2021 ja 2022 on eeldatavalt aastad, mil võiks toimuda juba ehitustegevus, aga enne tuleb läbi viia ka projekteerimine, milleks kulub kuskil poolteist aastat," rääkis Hallik-Jürgenstein.

Riigi eraldatavast 40 miljonist linnahalli ümberehitamiseks siiski ei piisa. Kuivõrd linnahall kuulub Tallinna linnale, siis ülejäänud raha peaks tulema linnalt. "Linnahalli kõrval on linnal krundid, mis on ära planeeritud ja mille müügist saadav tulu võiks investeerida linnahalli renoveerimisse," pakkus Hallik-Jürgenstein.

Ettevalmistamisel on ka rekonstrueeritud linnahallile operaatori leidmine.

"Eelduslikult peaks korraldama konkursi rahvusvahelise operaatori leidmiseks, kes hakkaks hoonet tervikuna haldama. Kas see võimalik operaator on nõus ka investeerima – eks seda näitab tulevik. Loomulikult oleks hea leida selline operaator, kes on nõus ka investeerimises osalema," rääkis Hallik-Jürgenstein.