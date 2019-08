Kolmapäevast kuni 27. augustini on Tallinnas Valdeku tänaval toimuvate teetööde tõttu Vabaduse puiestee ja Valdeku tänava ristmikul suletud kaks sõidurada Laagri poole.

Valdeku tänava ja Vabaduse puiestee ristmikul vahetatakse torustikke ja seetõttu tehakse seal kaevetöid.

"Igal inimesel on mõistlik ise hinnata ja vaadata marsruuti," ütles Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ja lisas, et kui suunata inimesi ümber sõitma kindla marsruudi järgi, siis ummistavad hoopis need teed ära.

Vesiallik kahe sõiduraja sulgemisega tekkivaid ummikuid prognoosida ei osanud ja lisas, et kui on ebaviisakaid liiklejaid, siis võivad ummikud tekkida.

Valdeku tänava rekonstrueeritava lõigu pikkus on 870 meetrit. Tööde eesmärk on Valdeku tänava ümber kujundamine, et kõikidele liiklejatele oleksid tagatud ohutumad ja mugavamad liikumisvõimalused.

Valdeku tänava ehitustööde lõpuajaks on märgitud 15. oktoober 2019.