"Investeeringud tulevad. Nii palju ma öelda saan. Aga mis mahus täpselt – seda ma hakkan täna arvutama vastavalt eilsele kokkuleppele," ütles minister ERR-ile. Samas ei soovinud ta täpsemalt öelda, mis objektid koalitsioonipartnerite heakskiidu pälvisid.

Valitsus otsustab, millistesse objektidesse riik tuleval aastal paigutab umbes 60-70 miljonit eurot.

"Eile rääkisid läbi koalitsioonierakondade esindajad. Kabinet peab sellele otsa vaatama ja oma arvamuse kujundama. Alles siis ma saan öelda, mis need on. Ma ei saa varem öelda, et see nüüd tuleb täpselt või see nüüd tuleb täpselt ja sellel aastal. No ei ole võimalik lihtsalt," ütles Aab. "Võib juhtuda, et kui ma täna välja ütlen, siis kabinet arvab neljapäeval hoopis teisipidi. Ma ei saa seda öelda lihtsalt selle pärast."

Riiklike kinnisvarainvesteeringute maht on Aabi sõnul viimastel aastatel olnud keskelt läbi 60-70 miljonit aastas ja ka järgmisel aastal tuleb see samas suurusjärgus, kuid esialgu planeeritakse pisut vähem. "Tuleval aastal ei ole ta tõenäoliselt täielikult kaetud selle otsusega, mis valitsus teeb. Me jätsime sinna ruumi ka. Võib-olla tuleb muid mõtteid ja objekte veel. Või küsimusi, mida saaks siis lahendada.

"Paralleelselt on riigieelarves vaja leida raha ka riigipiirile. Me peame kogu pakki koos vaatama. See on eelarve raha. Seal iga kord tulebki otsustada, kui palju kinnisvarinvesteeringuteks ja palju mingiteks muudeks investeeringuteks raha läheb," märkis Aab. "Neljapäeval saab nad täiesti numbritega ja objektidega. Vähemalt see mis ära otsustatakse."

Aab tõi välja, et mingis osas on valitsus juba otsused teinud ja peamiselt on õhus just suuremad investeeringud.

"Osa asju otsustati siin kevadel või juunis. Kallinemised. Näiteks Kääriku spordibaas sai juurde, et ehitada oma kompleks välja – 2,6 miljonit. Mõned kallinemised veel. Oli küsimus Pärnu päästekomandos, mis saab valmis ehitatud. Seal tulid appi ka CO2-rahad. Väiksemad asjad otsustati ära. Suuremad objektid on just neljapäevane otsustamise koht," ütles Aab.