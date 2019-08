Kui praegu toodetakse rahandusminister Martin Helme sõnul riigis sadade lehekülgede kaupa arengukavasid, mida ei täideta, siis tulevikus võiks arengukavasid koostada 15 põhilises valdkonnas ja siduda need rohkem riigieelarvega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsus loodab arengukavade osas ümberkorraldusi otsustama hakata septembris.

"Eesmärk on väga lihtne - esiteks hoida raha kokku, hoida töötunde kokku, et need tegevused oleksid ikkagi niimoodi kirja saanud, et nad hakkaksid kunagi ka mingisugust realiseerimist omama. Praegu on niimoodi, et meile kirjutatakse kokku väga ilusaid arengukavasid ja peale kokkukirjutamist keegi neid ei loe ja ammugi mitte ei täida," rääkis Helme.

"Printsiip, mida me ei saa kergekäeliselt lahendada, vaid mis tuleb väga hästi läbi mõelda ja see on n-ö demokraatliku kontrolli printsiip. Ütleme, et meie suurepärane valitsus teeb kõikides eluvaldkondades arengukavad ära ja tulevad järgmised valimised, võimule tuleb täiesti selgelt liberaalne vasakpoolne koalitsioon, aga nemad mingeid oma poliitikaid ellu viia ei saa, sest juba on mingid arengukavad ees, mis ütlevad, et 15 aastat kündke seda vagu. Sellist lõksu tuleb üritada vältida," lisas minister.