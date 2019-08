Ratas lubas Keskerakonna, EKRE ja Isamaa liidu kestmist veel 1306 päeva

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa valitsusliidu erimeelsused kordades väiksemad, kui meedia avalikkusele näitab ning ta lubas, et koos püsitakse kuni järgmiste valimisteni ehk veel 1306 päeva.

"1306 päeva on veel minna korraliste valimisteni. Koalitsioon on saanud palju kriitikat /.../ Palju on avaldatud arvamusi, et peaks moodustama uue koalitsiooni, kust EKRE peaks välja jääma. Kuid kuidas saab võtta, et üks erakond sobib riigikogusse aga valitsusse ei sobi?" rääkis Keskerakonna esimees Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Neljapäeval täitus valitsusel 100 päeva ametisse asumisest.

Ratase sõnul on üks tema soove, et ühtegi rahva poolt toetatud erakonda ei tõsteta jõuga kõrvale. Samas möönis ta, et EKRE puhul on opositsioonist koalitsiooni tulek olnud keeruline, meenutades, et on ka ise kümme aastat keskerakondlasena opositsioonis olnud.

"Valitsus töötab edasi. Koostöötahe sellel koalitsioonil töistel nõupidamistel on olemas. Meie valitsusel on nii nägemus kui ka koostöösoov, et tagada Eestile parim olevik, tulevik ja maine," tähendas Ratas.

Ratas loetles üles ka esimese saja päeva jooksul tehtut. "Näiteks oleme otsustanud käivitada üle-eestilise digiregistratuuri, elektrifitseerida raudtee ja suurendada elektrirongide arvu, panustada tõsisemalt lähisuhtevägivalla ennetamisse ja teinud palju muud. Samal ajal võtsime ette terve rea küsimusi, mille lahendamine vajab ulatuslikke uuendusi ja eeldab suuremahulisi investeeringuid. Nende seas on pensionid, riigikulud ja näiteks kliima."

Augustis jõutakse ka pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise otsusega edasi.

Mis puudutab kriitikat, et ta peab pidevalt EKRE ministrite väljaütlemiste ees vabandama lausus Ratas: "Kui poliitik ütleb välja oma arvamuse, siis ei saa öelda, et see on vabandus. Öeldakse välja oma seisukoht ja põhimõtted, kaitsmaks oma oma erakonna poliitilise väärtusi." Ratas lisas, et on sel suvel saanud Eesti kohta palju kiitvaid hinnanguid, sealhulgas välismaalt.

EKRE juhtpoliitik, rahandusminister Martin Helme kiitis omakorda Jüri Ratast. "Jüri on suurepärane meeskonnamängija ja suurepärane juht." Sadat kriitikavaba päeva valitsus Helme sõnul ei saanud.

"Tundub, et on elatud üksteisest lahus olevates maailmades. See kuidas valitsus päriselt omavahel töötab või missugune pilt avaneb meedias, need on hoopis erinevad lood. Vahest kurb vaadata ja raske seletada valijatele. et ärge uskuge, mida loete või kuulete, et valitsus on lahku minemas mineku peal," rääkis Helme pressikonverentsil.

Ta tunnistas, et tuleval aastal pole suurt palgatõusu õpetajatel ja päästetöötajatel oodata, kuid pikkamööda selles suunas liigutakse. "Küsimus on ajaraamis. Näiteks ühe seaduseelnõu valmimine võtab pool aastat, see on normaalne tempo, liigume oma lubaduste täitmise kursil. Järgmisteks valimisteks on lubadused täidetud."

Vabandamiste kohta lausus Martin Helme, et seda peaks tegema Reformierakond ja osa meediast. "On olnud õudne vaadata, millist hüsteeriat on opositsioon üles kütnud. Nemad on võlgu vabanduse avalikkusele sellise hüsteeritsemiste eest. Ka ajakirjandus, mis on üles ehitanud tegeliku sisuta narratiivi. Meil on valitsuses kolm erakonda ja koostöö tegemine nõuab pingutamist," rääkis Marin Helme.

Isamaasse kuuluv välisminister Urmas Reinsalu pani valitsuskoalitsiooni sajale päevale hindeks viie miinuse. "Mõni säuts oleks võinud olemata olla," viitas ta EKRE poliitikute ütlemistele.

Reinsalu ütles, et vaatamata riigi viletsale rahanduslikule olukorrale on suudetud seda parandada ning sealjuures makse tõstmata. Ta noomis ka meediat, kes aastate eest hurjutas kõrgeid alkoholiaktsiise, kuid teeb seda nüüd jälle, kui aktsiise langetati.