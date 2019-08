Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles veebisaates "Otse uudistemajast", et poliitiline kokkulepe pensionireformi osas on olemas. Erakorraline pensionitõus saab tema sõnul aga võimalikuks siis kui selleks tekivad eelarvelised võimalused.

Seeder rääkis, et praegu käivad arutelud pensionireformi ümber ja erakorralise pensionitõusu juurde saab tulla vastavalt võimalustele.

Ta rõhutas, et Isamaa toetab erakorralist pensionitõusu. "See sõltub riigi eelarvelistest võimalustest ja see käib menetlusena koos riigi eelarve ja riigi eelarvestarteegiaga," lausus Seeder.

Saatejuht Mirko Ojakivi osundas, et Isamaal õnnestus paika panna teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine alates tuleva aasta 1. jaanuarist, aga Keskerakond erakorralise pensionitõusu kohta kindlat kuupäeva ei saanud.

"Nii see koalitsioonileppes praegu on. Nii nagu ei olnud kuupäevaliselt kirjas ka alkoholiaktsiisi alandamist, aga näete, see on veel kiiremini tehtud kui näiteks teise samba reform," sõnas Seeder.

Seeder ei näe võimalust, et erakorraline pensionitõus võiks ära jääda. "Mina arvan ikka, et seda suudetakse läbi viia, sest see on kõigi kolme osapoole soov," märkis Seeder.

Samas rõhutas Seeder, et kui me leitakse raha erakorraliseks pensionitõusuks, siis investeeringud teistesse valdkondadesse peavad ootama, olgu selleks palgatõusud, tasuta ühistransport, investeeringud infrastruktuuri või ka teaduse rahastamine. "Erinevate valdkondade vajadusi on ju vaja riigieelarves rahastada ja kui mingisugused kulutused on prioriteedid, siis teised valdkonnad peavad ootama," rääkis Seeder.

Seeder selgitas, et 2020. aasta 1. jaanuarist muutuks teine pensionisammas vabatahtlikuks ja need, kes soovivad, võivad jätkata ka senise süsteemiga.

Kuigi Isamaa pensionireform näeb ette võimalust teisest sambast vabanev raha avalduse alusel kohe välja võtta ei arva Seeder, et inimesed tormavad massiliselt raha välja võtma ja seda ära kulutama.

Seeder rääkis, et täna ei ole pensionisüsteemi parandamiseks peale Isamaa ettepaneku ühtegi alternatiivset ettepanekut.

Seedri sõnul on mõistlik jätta inimestele võimalus ka ümber mõtlemiseks ja soovi korral uuesti teise sambaga liitumiseks.

"See on olnud arutelukoht. Kindlasti ei taha me seda teha nii jäigalt, et otsustamise koht on üks kord elus kui reform rakendub. Mingi võimaluse me tahame inimesele ikkagi ümbermõtlemiseks jätta," rääkis Seeder.

Seeder rääkis, et laias laastus saab tuleviku pensionisüsteemi tagatiseks olla suurem maksumaksjate hulk. "Ilma inimeste ja tööjõuta ei saa hakkama ükski ühiskond edukalt. See määrab ära ka meie tuleviku laias plaanis," lausus Seeder.

"Tegelikult sõltub ikkagi laias plaanis ühiskonna jätkusuutlikkus, elujõulisus ja meie elatustase tulevikus demograafilistest protsessidest. Need määravad laias laastus ära kõik olulise, ülejäänud on juba n-ö peenhäälestuse küsimus," sõnas ta.

Saatejuht oli Mirko Ojakivi.