Ratas: pension tõuseb kaheksa protsenti, erakorralise tõusu arutelu jätkub

Peaminister Jüri Ratas ütles, et järgmise aasta riigieelarves on planeeritud pensionitõus läbi indekseerimise kaheksa protsenti, erakorralise pensionitõusu üle aga arutelud veel kestavad.

Ratas kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et erakorraline pensionitõus on jätkuvalt valitsuse tahe. Millal see täpselt tuleb, kas järgmisel või ülejärgmisel aastal, seda on tema sõnul veel vara öelda. "Need arutelud jätkuvad," märkis ta.

Vastates ajakirjaniku väitele, et erakorraliseks pensionitõusuks saaks kasutada teise samba reformiga vabanevaid vahendeid, ütles Ratas, et neid vabanevaid vahendeid ei saa järgmiseks aastaks veel planeerida.

"Sellel aastal kindlasti me ei saa järgmiseks aastaks planeerida teise samba vabatahtlikkust ja sealt vabanevaid vahendeid. Kõige varem, kui see jõustub ühel hetkel riigikogus, saab seda planeerida aastaks 2021, mitte 2020," selgitas Ratas.

Samas pension tõuseb. "Mida me saame öelda, et eelarves on planeeritud pensionitõus läbi indekseerimise kaheksa protsenti. See on - kui on keskmine vanaduspension tööstaažiga 44 aastat - ligemale 38-39 euro juures," rääkis peaminister.

"Ma arvan, et see on päris oluline samm. Kindlasti sellele on kaasa aidanud ka majanduskasv viimastel aastatel, et läbi indekseerimise me võiksime näha sellist pensionitõusu," lisas ta.

Iga aasta aprillikuus kasvavad kõik pensionid indekseerimise tulemusel. Järgmise aasta 1. aprillist kasvavad pensionid selle tulemusel keskmiselt kaheksa protsenti.

Tänavu teises kvartalis oli keskmine vanaduspension ligi 485 eurot, seega järgmisel aastal saab keskmist vanaduspensionit saav inimene kuus umbes 39 eurot rohkem ehk umbes 524 eurot.

Täpsem indekseerimise protsent tuleb siiski alles märtsikuus.

Pensioniindeksi arvestamise aluseks on 80 protsendi ulatuses eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus ja 20 protsendi ulatuses eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutus. Nende muudatuste alusel tekib indeks, mille kinnitab vabariigi valitsus. Indeksiga korrutatakse riiklike pensionite arvutamise aluseks olevaid näitajaid – pensioni baasosa ja aastahinnet, samuti rahvapensioni määra.