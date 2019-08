Taani kaalub kontrolli tugevdamist Rootsi piiril

"Me uurime võimalust kaitsta oma piiri Rootsiga paremini ja nutikamalt," vahendas Reuters Taani peaministri pressikonverentsil öeldud sõnu.

Taani on Rootsiga otseselt ühendanud 16 kilomeetri pikkuse Sundi silla abil. Mööda silda reisib nii rongiliini kui ka autoteid kasutades tuhandeid inimesi päevas ning sageli käiakse ühest riigist teise igapäevaselt tööl või haridust omandamas.

"Me ei saa lubada olukorda, kus sa võid tulla Rootsist Taani ning paigutada dünamiiti meie pealinna keskele," nentis valitsusjuht Frederiksen, kes on enda sõnul rääkinud piirkontrolli tugevdamisest ka oma Rootsi kolleegi Stefan Löfveniga. .

Taani politsei teatas varem kolmapäeval, et nad on pidanud Kopenhaageni plahvatusega seoses kinni 22-aastase Rootsi kodanikust mehe ning kuulutanud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 23-aastase Rootsi kodaniku.

22-aastane peeti kinni teisipäeval Rootsis Malmö linnas.

"Me uurisime möödunud ööl erinevaid aadresse Rootsis. Oleme tabanud ka auto, mille puhul me usume, et see kuulub [plahvatuse] korraldajatele," rääkis Taani politsei juht Jørgen Bergen Skov väljaandele VG.

6. augustil Taani maksuameti juures toimunud plahvatuses sai vigastada üks inimene. Võimude hinnangul oli tegu ette kavatsetud rünnakuga. Võimud pole juhtumi täpsemaid asjaolusid ega võimalikku motiivi ametlikult kommenteerinud, samuti pole teada, kuidas politsei kahtlustatavate jälile jõudis.