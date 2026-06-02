Kohus mõistis alaealised mehe mõrvas süüdi

Tartu maakohus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi teise inimese tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil ning mõistis neile karistuseks üheksa aastat ja kaheksa kuud, üheksa ja pool aastat ning kaheksa ja pool aastat vangistust.

Prokuratuur süüdistas teo toimepanemise ajal 16- ja 15-aastast neidu teise inimese tahtlikus tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. 16-aastast noormeest süüdistas prokuratuur kahe või enama isiku poolt toimepandud kallaletungis osalemises, kui sellega kaasnes inimese surm.

Juhtum leidis aset Jõgeval möödunud suvel. Süüdistuse kohaselt tekkis noortel pärast ühist alkoholi tarbimist mõte anda seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele peksa.

Esimesena sülitas 16-aastane noormees kannatanule mahla näkku, misjärel lõi kannatanut 16-aastane neiu rusikaga näkku ning tõmbas kannatanu pikali maha. Kui kannatanu lamas maas, peksid alaealised neiud teda korduvalt jalgade, käte ja kannatanu metallist karguga pähe ning kehasse. Samuti kägistati kannatanut pika aja jooksul korduvalt ja üks süüdistatavatest hüppas tema rindkerel. Selle tegevuse tagajärjel mees suri.

16-aastane noormees filmis telefoniga osa noorte tegevusest.

Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda peaaegu katkematult ligemale 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine oli oma avaldumisvormilt ääretult julm.

Samas leidis kohus, et noormeest tuleb antud juhtumis käsitleda mõrva kaastäideviijana. Noormees algatas konflikti ja alustas väärkohtlemist ja alles seejärel liitusid sellega neiud ning ei ole õige vaadelda noormehe peksmistegevust eraldiseisvana teiste süüdistatavate tegevusest.

Kohus ei välistanud, et joobes kannatanu võis teha tüdrukute suunal seksuaalse sisuga märkusi ning puudutas ühte neidu, kuid uurimine tuvastas, et hädakaitset antud juhtumis ei esinenud.

Otsus ei ole jõustunud.

