Eesti Energia reservplokkide kasum või kahjum selgub tagantjärele

Tootmisvõimsuse valmisolek tähendab, et Eesti Energia on valmis igal ajahetkel, kui see muutub kasumlikuks, neid käivitama.

"Kolmapäevasel kohtumisel ministritega sõnastati selgesõnaliselt elektritootmisvõimekuse säilitamise vajadus. Meil tuleb tagada umbes 1000 MW tootmisvõimsust, mis vastaks Eesti keskmisele elektritarbimisele. See on selge sõnum, mida saame turuprognooside kõrval aluseks võtta enda tootmisplaanide koostamisel, mis on veel töös," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

See, kas energiaplokkide tootmisvalmisolekus hoidmisega kaasnevad kulud on suuremad kui tootmisega teenitud tulud, selgub tagantjärele.

2023. aastani peab olema tagatud Narva elektrijaamades Eesti keskmine elektrivajadus, milleks on 1000 MW. Riigile on julgeolekukaalutlustel oluline tagada tootmisvõimsus ka kõrgtarbimise ajal.

Narva elektrijaamades on kokku neli energiaplokki, mis on tulenevalt Euroopa Liidu tööstusheitmete direktiivist piiratud tööajaga ja mille tööiga on lõpukorral. Need energiaplokid on töötanud umbes 50 aastat.