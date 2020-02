Energeetikute ametiühingu väitel on Eesti Energia asunud Narva elektrijaamades taas inimesi koondama. Ametiühingu sõnul on ettevõttel kavas koondada aprilliks kuni 100 inimest. Ettevõtte kinnitusel suurt koondamist oodata pole.

Narva Energia ametiühingu juhi Andrei Zaitsevi sõnul kavatseb ettevõte juba veebruaris koondada rohkem kui 20 inimest, vahendab rus.err.ee.

Zaitsevi hinnangul on töötajaid petetud. Ametiühing ei ole veel otsustanud, kas alustab streiki.

"Praegu ei ole selge, keda süüdistada, kellelt nõuda selgitusi. Me usume, et kõik on valitsuse kätes," rääkis Zaitsev. Ta ei näe streigis mõtet, sest elektrijaam nagunii ei tööta.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo ütles, et kuna elektri tootmine on sooja talve ja süsinikumaksust vaba vene elektri tõttu veelgi vähenenud, siis kaalutakse erinevaid võimalusi kokkuhoiuks, muu hulgas töökohtade vähendamist. "Aga täna ei ole põhjust rääkida veel suurtest kollektiivsetest koondamistest," lisas ta.

Eelmise aasta augustis lubas valitsus, et kuni 2023. aastani peavad Narva elektrijaamad tagama vähemalt 1000 MWh mahus elektriernergia tootmise aastas ning sel juhul ei pea Eesti Energia koondama nii palju inimesi kui esialgu kavas oli ja töö kaotab maksimaalselt 350 inimest.

Kriis Eesti energeetikas teravnes tänavu kevadel, kui põlevkivil töötavad Narva elektrijaamad olid sunnitud CO2 kvootide kallinemise ja odava importelektri tõttu oma tootmist piirama. Alates aasta algusest on Eesti Energia koondanud 500 töötajat ja suveks saadeti veel 1300 töötajat sundpuhkusele. Majandusministeeriumi kevadise hinnangu kohaselt võinuks Narva elektrijaamades töö kaotada 800 - 1000 energeetikut, aga arvestades ka nende perekondi võinuks Ida-Virumaal ilma sissetulekuta jääda üle 6000 inimese.