Riik pole Eesti Energia kasumiootust vähendanud

Ehkki riik kui Eesti Energia omanik on väljendanud soovi, et see tagaks igal ajahetkel 1000 MW mahus tootmisvõimsust, mis võib tähendada firmale suuremaid kulutusi, ei ole rahandusminister omaniku esindajana seni vähendanud ettevõttele seatud kasumiootust.

"Rahandusminister on väljendanud soovi, et Eesti Energia tagaks 1000 MW juhitavat tootmisvõimsust," ütles rahanduseministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala. "Omanik ei ole muutnud dividendi- ja/või kasumiootust ettevõttele," lisas ta samas.

Haavala sõnul analüüsib Eesti Energia juhtkond 1000 MW tootmisvõimsuse hoidmisega seotud kulusid ning esitab need peatselt üldkoosolekule. "Tulemuste põhjal saab planeerida edasisi samme," ütles ta.

Ka Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles, et ettevõtte juhtorganid on sel teemal omanikuga infovahetuses.

1000 MW tootmisvõimsus, mis vastaks Eesti keskmisele elektritarbimisele, peab olema Narva elektrijaamades tagatud kuni 2023. aastani. Tootmisvõimsuse valmisolek tähendab, et Eesti Energia on valmis igal ajahetkel, kui see muutub kasumlikuks, neid käivitama. See, kas energiaplokkide tootmisvalmisolekus hoidmisega kaasnevad kulud on suuremad kui tootmisega teenitud tulud, selgub tagantjärele.