Tallinn Music Weeki korraldaja jäi 20 000 euroga kahjumisse

Varem Musiccase'i nime kandnud Shiftworks sai mullu suvel tavatult palju tähelepanu, kui selgus, et Tallinn Music Weeki korraldav ettevõte on juba aastaid olnud hädas arvete õigeks ajaks tasumisega. Sildna põhjendas seda toona TMW keerulise rahastusmudeliga, öeldes, et nad saavad oma rahastajatelt toetused kätte alles pärast aruendlust ning laekumata summade tõttu viibib ka arvete maksmine.

Aastaaruande kohaselt jäi Shiftworks 2018. aastal 20 267 euroga kahjumisse, aasta varem oli kahjumisumma 1462 eurot. Kasumit teenis TMW korraldajafirma viimati 2015. aastal ning pärast seda on aastane kahjum jäänud vahemikku paarist tuhandest kuni 5300 euroni.

"Kahjumiga lõppenud aasta oli tingitud festivali Station Narva käivituskuludest 2018. aasta lõpus," selgitas Sildna aruandes.

Samal ajal on ettevõtte käive aasta-aastalt kasvanud: 2016. aasta 441 000 euro juurest jõudis see eelmiseks aastaks juba ligi 686 000 euroni. Käibest valdav osa, ligi 668 000 eurot tuli müügist Eestis.

Shiftworksil oli laenukohustusi 54 000 eurot, millest enamiku moodustasid lühiajalised laenud. Tarnijatele võlgnes firma detsembri viimase päeva seisuga ligi 266 000 eurot ja maksuvõlgu oli 2382 eurot.

Praeguseks TMW korraldajal riigi ees maksuvõlga enam ei ole, küll aga on Shiftworksil senini kaks kehtivat maksehäiret, mõlemad Event Center OÜ ees. Ühe maksehäire summa jääb vahemikku 320-640 eurot, teine võlg on vahemikus 640-3200 eurot.

Lisaks ilmneb aruandest, et Sildna on andnud firmale 31 533 eurot laenu, mille tähtaeg on tuleva aasta lõpus. Mullu maksis ettevõte talle sellest tagasi 7000 eurot.

Palgakulud aastaga vähenesid, kui 2017. aastal oli nende summa koos maksudega ligi 187 000 eurot, siis mullu veidi üle 178 000 euro.

2500-eurose omakapitaliga ettevõtte bilansimaht oli ligi 345 000 eurot.