Rein Sikk: mürgised maasikad ja tore turg

Sel suvel sai sõna "turg" kurja tähenduse. Turg on nüüd ka see koht, kus inimesi maasikatega petetakse ja mürgitatakse. Siiski kavatsen oma jutuga õhutada turgudeta valdade rahvast tegudele asuma ning aina enamaid aleviku- ja külaturgusid elule aitama, teatab Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.

Turgude rohkus on aususe alus. Ja mida väiksem on turg, seda parem. Pealinna mürgimaasikate pahandus saigi alguse ju turu liigsest suurusest ja pattudele peibutavast anonüümsusest. Turg aga võib olla ka iga müüja maja ees, nagu näha Peipsi veeres Kolkjas, Varnjas, Kasepääl, Raja külas.

Ehedad, ausad ning rahvalikud

Siin pole elamuseks üksnes legendaarsed Peipsi sibulad ja malosolnõje ehk vähesoolased hapukurgid. Peipsiveerel on kulda väärt iga turumüüja oma jutu ja olekuga. Üle ilma käiakse vaatamas.

Kihnu sadamaturg, kuhu suvel sattusin, oli samuti pööraselt põnev ja lahke. Perenaise ahjusoe kook laevaga lahkujale ning peretütre põhjalik selgitus Kihnu saare kommetest. Imearmas ja helge.

Vahva turg on Väike- Maarjas, kus külarahvas remontis vana bussijaama, andis sellele uue elu. Saadaval on kõikvõimalikud kodused ja peened mekid, aga ka soojad sokid. Tore on Rakvere raamatukogu õuel vaid kord nädalas vaid tunniks avatav turg. Ja Rakvere päris turg oma legendidega, aastakümneid lettide taga seisjatega. Siis Peipsi pealinn Mustvee oma lettide ja õpetustega, kust saada värsket rääbist.

Ehedad, ausad ning rahvalikud suhtlus- ja ostupaigad on need kõik. Kohaliku kraamiga kohaliku maine turgutajad. Aina enam anonüümseks muutuvas kaubandusmaailmas on just aus turg peen paik, kus ostja kohtubki päris tootjaga. Sünnivad suhted, sidemed, parem kaup. Rääkimata lihtsate memmede õnnest, et ülejääk õunu ei peagi ära viskama, vaid võib vahetada mõne euro vastu.

Muuseas, kui kahtluseuss pakutava eheduse osas peaks siiski ostja hinge pugema, siis on lihtne teada saada, kas turumüüja petab. Suuna vaid talle mobiiltelefon, et fotot teha.

Olen näinud daame ja näitsikuid, kes silmade särades kaupa tutvustavad, ilma ilusaimat naeratust pakuvad. Aga olen näinud ka paanilist selgade keeramist, foto eest põgenemist. Viimati keerati põlglikult selg just seal, kus müügil olid närvimürkidega mürgitatud maasikad. Nii-öelda Eesti kraam ... made in Poland.

Turg on suhtlus ja soojus

Meie tururikkuse kõrval on aga kurb ja kahju on kui näen, et suure poe parklas peab peremees oma auto pagasnikust pakkuma enda korjatud pohlamarju ja kukeseeni, teadmata ise, kas see üldse lubatud on või mitte. Samal ajal poleks ju aleviku puidufirmale liiga raske ühe korraliku katusega leti kokku löömine ja rahva ette toomine. Ja vallavanemale või külaseltsile selle takkalükkamine.

Vallavanemale peaks vallas vähemasti ühe turu tegutsemine olema suisa südameasi, auasi. Et memmed-taadis saaksid aiasaaduste ülejäägid ilma aiata kortermajade rahva ette ja kätte tuua. Et oleks kasvõi kord nädalas koht, kust värskest aiavilja saada.

"Pealegi pole pisikesel külaturul petta võimalik, see võrdub eluaegse boikotiga ehk sulaselge enesehukkamisega."

Aga miks mitte ka sooja saia, värsket leiba leida, saunavihast ja suitsuvorsti latist rääkimata. Ja moosid, teesegud, kõigil personaalne pai küljes. Sellest see õige mekk algabki. Pealegi pole pisikesel külaturul petta võimalik, see võrdub eluaegse boikotiga ehk sulaselge enesehukkamisega.

Ja sotsiaalne pool – turg, kasvõi üheainsa letiga turg võimaldab inimestel kokku saada, silmast silma suhelda. Kadrinas näiteks veel turuletti veel pole, küll aga käib vinge kulinaaria-auto naaberkülast superhead sülti ja suussulavaid supipõhju pakkumas. Ning on näha, kuis leti man jätkub inimestel juttu oluliselt kauemakski kui seda ühe päris õige süldi ostmiseks vaja on.

Turg on seega suhtlus ja soojus, usaldus ja uued maitsed, kena kopikas ja kogukonna kokkukuuluvus. Turg, seega, on eheda eesti märk ja tarviline kui linane särk. Ja mida väiksem, seda ilusam ning usaldusväärsem.

