Tartu turg toetab kohalikke tootjaid oma kvaliteedimärgiga

Tartu turu kvaliteedimärgi ehk Turu templi eesmärgiks on anda ostjatele suurem kindlustunne, et näiteks kartulid, mustikad, ploomid ja muu turul müüdav toidukaup on kodumaise päritoluga. Ühtlasi soovitakse sellega esile tõsta kohalikes taludes või väiketootmistes kasvatatud kodumaist kaupa, mida Tartu turul ausate siltide all inimestele müüakse.

AS Tartu Turg tegevjuht Rene Kiis ütles, et kvaliteedimärgi võivad saada kõik kohalikud tootjad, kelle usaldusväärsuses ja toodete kodumaises päritolus on turg veendunud.

"Me käime ise taluniku juures kohal, vaatame, kuidas see kasvatus korraldatud on, ajame juttu, käime kontrollime ise üle, vaatame igapäevaselt ka nende kauplemist. Turu templil on oma reeglistik, seal on selgelt öeldud, et see on kohalik kaup, kohapeal kasvatatud ja üks väga oluline aspekt on ka see, et just kasvatajad ise seda ka müüvad," rääkis Kiis.

Esimene kvaliteedimärgi on Kiisa sõnul praeguseks juba välja antud ja selle sai Tartumaal asuv Wiira talu, mis kasvatab köögivilju ja marju. Wiira talu perenaine Erle Hermann ütleb, et Turu tempel on suurepärane algatus, sest ebaaus maasikaäri on vähendanud ostjate usaldusväärsust kodumaiste tootjate ja toodangu vastu.

Näiteks tõi Hermann välja, et kuigi punased prisked ploomid, mida turul talu praegu müüb, on tõepoolest kasvatatud Nõo lähedal asuvas aiandis oma higi ja vaevaga, siis sellele vaatamata on nii mõnigi ostja perenaisele turul ette heitnud, et seesugused ploomid küll Eestist pärit olla ei saa. Turu tempel on aga kindel garantii, et silt ei valeta.

Kiis ütles, et Turu tempel on omaalgatuslik projekt ehk tegemist pole n-ö riikliku tunnustusega.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on kiiduväärne, et Tartu turg toodete päritolule tähelepanu juhib ja ausat müügikultuuri propageerib, kuid selleks, et märki kasutada, peaks siiski veelkord läbi mõtlema järgnevad punktid: "Kas selline märk on asjakohane, kooskõlas kehtivate reeglitega, et ta ei eksitaks tarbijat ega edastataks infot, mida ei tohi esitada või mida pole kontrollitud."