Maaeluminister käis turul maasikate päritolu uurimas

"Kahel juhul päritoludokumendid puudusid. Algatati menetlused," ütles Järvik valitsuse pressikonverentsil.

Minister lisas, et maasikate päritolumaa suhtes valetavate müüjate osas on olukord kontrolli alla saamas. "31 korral on erinevatel turgudel proove võetud ja tulevad ka karistused," sõnas Järvik.

Ta märkis, et petjate osakaal turgudel on siiski väga, väga väike. Ning lisas: "Eesti maasikas on väga hea, proovisin ka Belgia maasikat, aga ei hakka oma arvamust välja ütlema."

Põllumajandusamet teatas sel nädalal, et pöörab ka sel aastal hulgiladude ja kaupluste kõrval teravdatud tähelepanu turgudele ja välimüügilettidele.

Kui kauplustes on probleemid valdavalt seotud värske puu- ja köögivilja kvaliteedistandarditele mittevastavuste ja vähem päritoluriigi kohta valeandmete esitamisega, siis turgudel ja välimüügilettidel, kus kauba liikumine on kiirem ja seetõttu kvaliteediga probleeme vähem, on rikkumised seotud eelkõige päritoluriigi avaldamisega.

Kontrollide käigus kokku tehti eelmisel aastal 46 ettekirjutust ja määrati 8250 eurot sunniraha, käesoleval aastal on tehtud 17 ettekirjutust ja määratud 4400 eurot sunniraha.