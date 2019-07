Maaleht kirjutas neljapäeval, et avastas laborianalüüsi käigus Sepakõrtsi talu maasikatest üle piirnormi keelatud aineid dimetoaati ja ometoaati.

Merike Toome, kes koostas Maalehe katsete kohta protokollid, selgitas aga "Ringvaatele" antud intervjuus, et leitud jäägid olid piirnormi piirides või piiri peal ning ei saa öelda, et see oleks olnud väga ohtlik kogus.

"See oli ju ainult 0,01 milligrammi kilogrammi kohta ja Euroopa lubatud piirnorm on samamoodi 0,01 milligrammi kilogrammi kohta. Arvestage, et see on väga väike kogus. Kui sellest saada mürgistust, mingisugune tervisekahjustus, siis peaks vähemalt 10 kilogrammi korraga ära sööma ja siis on võib-olla mingisuguseid tagajärgi näha. Aga see kõik oleneb inimesest ja inimse füsioloogiast, ühele mõjub ühtemoodi, teisele teistmoodi," rääkis Toome.

Ta tunnistas, et tegemist on närvimürgiga, kuid rõhutas, et väike kogus ei mõju ühelegi närvirakule. "See peab olema väga suur kogus, mille inimene on ära söönud, kui ta hakkab mõjuma. Võib-olla siis, kui on rohkem jääke, erinevate toimetainete jääke, siis võib-olla koosmõju on teistsugune, aga seda alles hakatakse Euroopas ja maailmas uurima," lisas ta.

Toome märkis ka, et Maalehe analüüs ei pruugi vastata nõuetele, sest proovivõtule on ette nähtud väga ranged nõudmised. "See, et sa lähed turule ja võtad ühe paki mingeid maasikaid, pole esinduslik proov. Ametliku proovi võtmise õigus on ainult volitatud ja koolitatud inimesel," ütles ta.

Toome tõi ka välja, et toimeainet, mida maasikatelt leiti, ei tohi Eestis kasutada maasikakasvatamisel, küll aga köögiviljade kasvatamisel, mis tähendab, et see aine Eestis keelatud ei ole.

Maasikakasvataja: inimesed kardavad pealkirjade tõttu Eesti maasikat osta

Eesti maasikakasvatajate liidu juhatuse liige, Marjamaa Talu juhatuse liige Elke Lillemets tunnistas, et Maalehe analüüsi tulemus annab Eesti maasikakasvatusele suure löögi.

"Inimesed kardavad praegu tänu nendele pealkirjadele osta Eesti maasikat. Ja siis veel lisati selline pealkiri, et Poola maasikas on kasulikum, mis on absurdne," ütles ta.

Ka Toome kinnitas, et Poola maasikast leiti palju rohkem jääkaineid kui Eesti maasikast.

"Selline pealkiri paneb tarbija hirmu alla. Kui on tegu Eesti maasikakasvatajaga ja ta müüb oma toodangut, siis liidu liikmete puhul võib olla kindel, et ta on puhas ja kvaliteetne," kinnitas Lillemets.

Amet kontrollib maasikate ohutust pisteliselt

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) ülesanne on teha kindlaks, et müüdavates viljades poleks lubatust rohkem taimekaitsevahendite jääke või sootuks keelatud mürke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Olgu maasikad eesti- või välismaised, siis VTA teeb neile vaid pistelist kontrolli.

Seire tulemused võtavad tavaliselt aega nii kaua, et selleks ajaks on tarbija kauba juba ära söönud. Suunatud kontrolle tehakse pigem siis, kui on infot võimalikust väärkasutusest.

"Siin on ikkagi ühe konkreetse juhtumiga tegemist ja vaieldamatult see võib olla ohu märgiks, et keegi veel. Aga kuivõrd ulatuslik see probleem on, kindlasti koostöös põllumajandusametiga me vaatame üle selle valdkonna tervikuna ehk kuidas on taimekaitsevahendeid kasutatud," kommenteeris VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.

"Lähtuvalt sellest, kui on oht juba sellises ulatuses, et me peame hakkama ka veterinaar- ja toiduameti poolt kontrollima saadusi läbi selle, et hinnata eelnevate etappide tegevust ja ka kontrollitõhusust, siis kindlasti me ka seiremahtu suurendame," lisas ta.