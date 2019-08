Soomet tabas kolmapäeva õhtul ja eelkõige neljapäeval ulatuslik küberrünnak. Hiljem on juba taas kord teatatud teenuste taastumisest.

Võimude kinnitusel on tegemist nn teenusetõkestamise ründega ehk DoS-ründega, mille tõttu pole ligipääsu või täielikku ligipääsu mitmete oluliste asutuste veebilehtedele, vahendas Yle.

Küberrünnak on tekitanud probleeme näiteks veebilehega suomi.fi, kus inimestel pole võimalik end tuvastada, ning probleem puudutab ka politseid, maksuametit, rahvastikuregistrit ning sotsiaal- ja pensioniametit Kela.



Ründe täpsemad asjaolud ja põhjus on veel ebaselged ning Soome võimud jätlavad uurimist.

Kommunikatsiooniministeeriumi küberturvalisusekeskuse eksperdi Juha Tretjakovi sõnul on rünnakud pärit mitmest erinevast allikast.

Politsei ja maksuameti veebilehel oli probleeme juba kolmapäeva õhtul ning kas siis ei õnnestunud täpset põhjust välja selgitada. Vahepeal jõudsid need asutused juba teatada, et probleemid on möödas.

Poliisin verkkosivuilla on häiriöitä. Häiriön syytä selvitetään. Det finns en störning på polisens webbplats. Problemet undersöks #poliisi pic.twitter.com/FegszxH3k1 — Suomen poliisi (@SuomenPoliisi) August 22, 2019