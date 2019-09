Politseinike vastane vägivald on Soomes kasvanud ning muutunud süsteemsemaks ja sihilikumaks. Soomes on viimase kuu aja jooksul tulistatud politseinikke neljal korral.

Soomes on eraisikute kasutuses 1,5 miljonit registreeritud tulirelva, kuid juba aastakümneid on neid politseinike vastu kasutatud vaid väga harva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd on olukord aga muutumas. Kõige markantsem näide uuest reaalsusest on 25. augustil Soome lõunarannikul Porvoos toimunu. Kaks venda meelitas politseipatrulli sündmuskohale, tulistas neid ning röövis ühelt korrakaitsjalt ametirelva.

"Soomes peab politsei ametikohustuste täitmisel pea igal nädalal silmitsi seisma relvastatud isikuga ning sellele vastavalt ka tegutsema. Seega on relvakonflikti

sattumine politsei jaoks tõesti juba argipäev," tõdes Soome politseiühenduste liidu juht Jonne Rinne.

Samal ajal suudavad kuritegelikud grupeeringud hankida endale järjest tõhusamaid relvi.

"Eks see teeb murelikuks, et konfiskeerime järjest rohkem automaatrelvi ja muud sellist varustust. Mida rohkem taolisi relvi on, seda suurem on risk, et neid kasutatakse kas politsei või kellegi teise vastu," rääkis Rinne.

Selle aasta kevadel avaldatud doktoritöö kohaselt on politseinike vastane vägivald sellel sajandil kasvanud ning muutunud varasemast süsteemsemaks ning sihilikumaks. Uue nähtusena on lisandunud vaimne vägivald, mille hulka kuulub näiteks konkreetse politseiniku massiründe sihtmärgiks valimine sotsiaalmeedias ja mujal internetis.

"Sihitud vaenamine on nähtus, mis tuleks meie hinnangul kriminaliseerida," ütles Rinne.

Soome valitsuse vastus politsei kasvavale tööpingele on 80 uut politseinikku järgmisel eelarveaastal ning 300 uut politseinikku kogu valitsuse ametiajal. Pärast pikka kärpeperioodi ollakse politseiametis suunaga rahul.

"See parandab turvalisust. Politseil on niiviisi palju paremad võimalused hoolitseda ülesannete eest, mille täitmiseks on praegu liiga vähe ressursse, mistõttu politseil jääb osa olulisest tööst tegemata," rääkis politseiameti osakonnajuht Sanna Heikinheimo.

Soomes on praegu umbes 7000 politseinikku, see tähendab 127 politseinikku 100 000 elaniku kohta, mis on konkurentsitult vähem kui üheski teises Euroopa Liidu riigis.