Ükski rohingja ei nõustunud naasma Bangladeshist Myanmari

Mitte ükski põgenik umbes 740 000-st ei olnud nõus minema bussidele ja veokitele, mille Bangladeshi valitsus oli nende toimetamiseks kohale toonud.

Moslemitest rohingjad pagesid Myanmarist 2017. aastal sõjaväeoperatsiooni tõttu, mille käigus viidi ÜRO teatel läbi inimsusevastaseid kuritegusid.

Rohingjad keelduvad Myanmaari naasma, kui nad ei saa garantiid oma julgeoleku kohta ning Myanmari kodakondsust.

"Myanmari valitsus vägistas ja tappis meid. Seega vajame julgeolekut. Ilma julgeolekuta me ei lähe iialgi tagasi," ütles rohingja põgenike liider Bangladeshis Nosima avalduses.

Sõidukid põgenike minema toimetamiseks saabusid Bangladeshi Teknafi põgenikelaagrisse kell üheksa hommikul kohaliku aja järgi, kuid nelja tunni jooksul ei tulnud kohale ühtegi migranti.

"Me oleme vestelnud 295 perekonnaga. Kuid keegi pole näidanud üles mingit huvi naasta," ütles Bangladeshi põgenikevolinik Mohammad Abul Kalam.

Bussid ja veoautod jäävad laagrisse kuni kella neljani, lisas ta.

Bangladeshi välisministeerium saatis Myanmarile kinnitamiseks nimekirja 22 000 põgenikuga, keda saaks naaberriiki toimetada ning Myanmari valitsus kiitis heaks 3450 migrandi tagasi toomise.

Rohingjade liider Jafar Alam ütles AFP-le, et põgenikud on tagasisaatmise programmi tõttu hirmul. Sealjuures kardetakse sisepagulaslaagritesse saatmist, kui nad peaksid Myanmari naasma.

ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric ütles kolmapäeval, et tagasisaatmine peab toimuma vabatahtlikkuse alusel.

Rohingjasid kui moslemivähemust on budistlikus Myanmaris koheldud aastaid sisserändajatena Bangladeshist. Kodakondsust neil ei ole ning nad on sunnitud elama apartheidilaadsetes tingimustes, nende liikumine on piiratud, nagu ka juurdepääs haridusele ja tervishoiule.

Myanmari valitsus on ehitanud transiidilaagreid, mis on valmis mahutama kümneid tuhandeid inimesi ning palju väiksema arvu maju nende mahapõletatud külade asemele, kus rohingjad varem elasid.